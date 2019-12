Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer el país vemos como Junín sigue quedando relegado. JUNIN DE LOS ANDES ES EL PORTAL DE ACCESO A LOS LAGOS DEL SUR…Nada más y nada menos tenemos la puerta grande, la puerta de entrada, la primera posta para el viajero.

Pero SOMOS EL PUEBLO MENOS INTELIGENTE DE LA PATAGONIA. Una ruta nacional creada cuando no había nada, sin la más mínima planificación, parte a la localidad en dos. Tan mal diseñada que por años tuvo barreras laterales imposibles de franquear, lo que obviamente sirvió de embudo para que los turistas y viajeros se escabullan hacia San Martin de los Andes. Derechito al patio de atrás. Y acá quedamos viendo pasar miles de automóviles, micros y transportes que nos ignoran totalmente y no dejan un centavo ni para los baños de la estación de servicios.

Esta introducción me hace repensar en una respuesta reiterada de un funcionario Municipal “yo soy “Secretario de tal Cosa” no me puedo ocupar de lo que otros no hacen… Que mal pensé que este hombre formaba parte de un equipo de trabajo. Pero no. Es un compartimento estanco, preocupado por su imagen y nada más…

Sr. Intendente Carlos Corazini. Esta carta abierta es para Usted.

Suponiendo que como todo se renueva o se recambia o se revuelve el día 10 de Diciembre, usted también ya estará formando un nuevo equipo de trabajo. Se supone.porque este que tiene ahora no lo acompaña en absoluto. Excepto que a usted también lo único que le interese sea salir en fotos. Como al parecer su equipo no funciona como tal pasare a comentarle algunas novedades:

Hay uno que lejos de dejarlo bien parado, hace enorme mella a su anhelo de ver un Junin arreglado. Se la pasa “ORQUESTANDO” Y CONDUCIENDO hablando por teléfono para dar una imagen de trabajo. Lejos de ello con solo caminar las calles es muy fácil darse cuenta que este jugador no le sirve. Es un inútil. Junin está extremadamente sucio, mugre en cada calle, en cada esquina, en cada barrio, en la costa del rio. Y aunque esto también es responsabilidad de cada vecino, El Municipio debe sacar sus cuadrillas de limpieza a la calle!!! O para que pagan tantos planes?? Y hacer obras básicas!!! Terminar cordón cuneta, terminar asfalto, terminar canales de desagüe, arreglar las veredas, limpiar los espacios verdes. Ni siquiera le estamos pidiendo más asfalto… terminen lo que rompen. Limpieza, Orden, Saque la gente a laburar. Porque ahora Usted está del otro lado… antes era quien paraba el Corralon.pero ahora?? No funciona porque les tienen miedo a los viejos viciados de vagancia que se empacan como burros y no dejan hacer nada. A los que rompen el parque automotor y lo tiran a la basura? O a la eterna excusa de los juicios que paga el Municipio?. Todos estos personajes cobran y deben retribuir. Y al que no le guste infórmele que hay recursos administrativos para sancionar. O tampoco eso pueden hacer y es un viva la pepa!!

Un Funcionario que prioriza su imagen personal por sobre el cargo que Usted le facilito y no se ocupa más que de salir en fotos y asistir a eventos para promocionar su actividad particular tampoco sirve. Si Junin estuviera ordenado, limpio, presentable, con acceso a recreación para las familias, espacios abiertos al esparcimiento, actividades de relevancia, eventos masivos no elitistas, espacios seguros para paseos, cartelera adecuada y clara, por decir lo menos costoso Junin se vende solo…

Quienes tenemos alguna posibilidad de viajar vemos como localidades más pequeñas gestionar y trabajar todo el año con eventos deportivos de toda clase. Evidentemente el Funcionario que debe ocuparse de tal área no es muy eficiente tampoco. Algún que otro evento para pocos no ayuda. como se explica que gente de Neuquén o San Martin organice competencia de Trail o Running en Junin sin pasar por esa Secretaria. Y enterarnos que tal o cual evento con el nombre de nuestro coloso Lanin se organice por fuera de la localidad? Se podrían fomentar variadas actividades deportivas a lo largo del año, hípicas, automovilismo, actividades acuáticas, deportes de inclusión, actividades para la Tercera Edad, que traerían recursos genuinos para beneficio de todos los prestadores de servicios y no solo sean para beneficiar a los amigos de siempre. Nada.. ese Funcionario tampoco sirve…

De un tiempo a esta parte desconozco quien está a cargo de Medio Ambiente. Y es raro. Porque como Usted sabrá por mi trabajo en un Organismo provincial relacionado con este sector solíamos tener una interacción bastante sólida con el Municipio y por ende con el funcionario que ocupaba ese espacio. Se trabajaba en conjunto por el manejo de los Loteos Huechulafquen y Lolog, las forestaciones, la Fiscalización de los apeos, los espacios verdes, el arbolado urbano…

La verdad ni noticias. Digo porque no se oye en los medios ninguna campaña de concientización sobre el cuidado del Medio Ambiente, Vecino: limpie y hermosee el frente de su casa. Vecino no tire su mugre al rio que no solo contamina sino que es vector de enfermedades. Vecino colabore un poco aunque sea… No sé. Algo…

Como puede ser que se habiliten barrios o asentamientos a la vera del Rio Chimehuin sin servicio de cloacas. O sea. Las napas bien gracias. Nadie de su equipo lo pone en alerta sobre las consecuencias?? Nadie de su equipo actual le avisa de los peligros que significan para una población contaminar sus napas?? Nadie de su equipo le pone en conocimiento que del desastre ambiental no se vuelve? Que los asentamientos ilegales no son la solución. Que los barrios alejados no solo necesitan un transporte eficiente, sino también seguridad, limpieza, accesos para Bomberos y Ambulancias, Juegos Infantiles y no montones de basura…carteleria. Y no solo el pedacito limpio de la costanera que sale en la foto de la Apertura de la Pesca… eso no sirve porque la gente camina y ve. Todos vemos…

Como es posible que a esta altura del siglo XXI la recolección de residuos se haga en una camioneta sin las mas mínimas condiciones de seguridad. Buscan tener más juicios? No se entiende. Como tampoco se entiende que no se respeten las ordenanzas en los loteos, como tampoco se entiende que todo lo dejen pasar… entiende usted porque decimos que su equipo actual NO FUNCIONA!!!

Usted cree que porque muchos Juninenses no estamos todos los días golpeando las puertas de su despacho no vemos lo que está pasando. O mejor dicho LO QUE NO ESTA PASANDO.

Quizá lo único que se nos viene a la mente a muchos cuando pensamos en gestión municipal es el ruido de los eventos culturales que organiza “Cultura Juninense”. Por lo menos ahí hay algo rescatable y seguramente con el poco presupuesto que habrá. Pero también debería tener un poco más de apertura y gestionar algunas otras actividades culturales que integren a todos. No solo a los que les favorece su gusto particular. Hay muestras culturales que recorren el país y el mundo, hay eventos de prestigio audiovisual que son itinerantes, hay interacción con otros lugares que no solo son musicales. Congresos, Jornadas, Charlas, En fin apertura… más apertura. Para que nos visiten y no pasen de largo.

Hay espacios en Junin que nos salvan y hay que decirlo: es por las personas que están a cargo y se ocupan. Uno de ellos es el Museo, el Santuario, el Vía Cristi… y bueno. Se me olvida algo?

Vio como funciono el evento cervecero del fin de semana? A la gente le encanta quedarse en un espacio limpio, aunque haga frio y el viento no de tregua. Es agradable. Limpieza, orden. Está llegando el verano, la temporada. El 10 de Diciembre Usted puede volver a empezar y renovar el equipo.

Si sus funcionarios le hacen creer que Usted está administrando un pueblo turístico… le están mintiendo. No solo eso lo están dejando en vergüenza…No se digo. El Diego se va… no se van a ir estos que no lo ayudan? Piénselo Sr. Intendente.