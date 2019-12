La nueva sub secretaria de deportes del Municipio local, Yanet Ortega crítico, sin nombrar al ex responsable de la gestión anterior; e incluso expreso que deberían haber gestionado más cosas.

Apunto que no solo el futbol es deporte , que pondrá énfasis en otras disciplinas –“ Arranque con todo y tirando con todo y me hago responsable , creo que hay que ponerse la camiseta del área y revalorizar el deporte de Junin de los Andes, creo que hay que tener una mirada crítica, pero poder hacer algo desde adentro y hoy me toca trabajar desde adentro y vamos mejorar todo lo que no se pudo hacer , si hay que sacar cosas, se sacaran , si hay que rever cosas, se revisaran” expreso al término de una presentación de una carrera para el mes de Marzo 2020 ,

Pero Ortega fue critica con la gestión de Daniel Pose, su antecesor en el área, -“ Esta muy olvidado el deporte en Junin, bajo mi punto de vista , como profesional hubiera gestionado otro tipo de actividades que generen más movida acá en Junin , donde haya movimiento, que la gente tenga movimiento , que no sea solo futbol, yo valoro el tema futbol, lo apoyo, pero hay otras actividades que también se deben sobre explotar ; hay espacio y hay que utilizarlos . En esta nueva gestión los objetivos son un montón, gracias Dios tengo un equipo lleno de profesionales y vamos explotar otras áreas, que no sea solo el futbol “aseguro Ortega.

La nueva funcionaria expreso que ya hablaron sobre darle otra mirada al futbol, que se ha visto mancillada por los disturbios, peleas, consumo de alcohol , -“ Lo hemos hablado, darle otra mirada al futbol, lamentablemente hemos vivido el incidente que ha sucedido muy cerca, en San Martin de los Andes, y queremos evitar eso , queremos trabajar desde los valores , de hacer más encuentros amistosos , poner otra mirada básicamente , yo sé que todo deporte en conjunto es un deporte de competición , de sangre, pero yo creo que un buen trabajo que nazca desde los barrios o distintas áreas y en conjunto, porque si uno no trabaja en conjunto no se va alcanzar nada , yo que creo que trabajar en equipo y en un buen clima grupal , se van poder lograr y mejorar grandes cosas “ puntualizo.

También la nueva responsable apunto a las sanciones a los que generar agresión o acciones violentas en el deporte, -“Hay que castigar las inconductas anti deportivas, no creo que sean favorables para el buen clima del juego “expreso Yanet Ortega.