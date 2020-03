Se cumplieron 8 años del asesinato de José Eduardo Aigo, y sus familiares no dudaron en enroscarle a los políticos y miembros del poder judicial, como se habían comportado en esas épocas.

Hicieron un repaso de los sucedido, pero también le achacaron al actual gobernador Omar Gutiérrez su falta de tacto y distancia que ha puesto con la familia, recordaron que hace unos años vino a la comunidad Painefilu y después de almorzar, los recibió y de mala manera.

La hermana de José, Graciela Aigo leyó un documento que estuvo elaborado por los propios familiares ; en el mismo se expuso las primera horas de incertidumbre en la ciudad por el hecho , y para dar sus primeras conclusiones expreso , “ uno de los detenidos era Marcos Fernández a quien se lo llevaron a su ciudad (San Martin de los Andes) por temor a la reacción de los vecinos de Junin de los Andes, en ese tiempo Juan Carlos Fernández padre, era intendente del Frente para la Victoria , que a su vez nos gobernaba a nivel nacional . Muchos creemos que se lo llevaron más para salvarlo de la cuestión judicial, brindarle protección y asesorarlo libremente ya que hasta ese momento el detenido había dado 3 versiones distintas”.

“Después de haber atravesado 8 años de tanto dolor , tanta impunidad por parte del poder político y judicial hoy podemos decir: -“De Nación desde un principio las ordenes fueron bajadas para que los prófugos no se los encuentre y Marcos Fernández quedara libre de culpa y cargo y los Jueces muy fieles a sus principios acataron la bajada de línea , con el cambio de Gobierno se renueva la esperanza de la familia y de la mano de Patricia Bullrrich , prometieron que buscarían incansablemente a los prófugos , pero hasta el día de hoy nada se sabe de ellos y nosotros aquí seguimos esperando . Por su parte el Gobierno Provincial también obedeció ordenes de Nación e impartió sus propias órdenes a sus subordinados aunque debemos reconocer que con el gobernador Jorge Sapag nos podíamos encontrar , se daba tiempo para recibirnos , para contenernos , Omar Gutiérrez nunca tuvo un tiempo , un lugar para recibirnos, para escucharnos, como olvidar aquel día que vino a nuestra comunidad Painefilu donde viven nuestros padres en el año 2016 , horas y horas esperando hablar con Usted y después de su almuerzo se dignó a recibirnos , apurado y muy descortés . A nosotros nos pesaba el dolor todavía Señor Gobernador, pero Usted poco le importo “-le reprocharon los familiares de Aigo a Gutierrez.

A los hombres de la Justicia , también le recordaron su accionar en beneplácito con los acusados , salvo el trabajo del Fiscal Manuel González, -“ El Poder judicial nunca estuvo a la altura de las circunstancias , los Jueces todos fieles a sus principios , obedecer al aparato político de ese momento y de ahora , de la única persona que estamos agradecidos por tu trabajo y compromiso es el Fiscal Manuel González , fue un trabajo constante y de mucha investigación , pero en el juicio pudimos comprobar cuanto molestaba todo lo que el fiscal sabia y como hacían para acallar su voz “ expreso Graciela.

Para la propia Policía también hubo reproches , “ A la Jefatura de Policía de ese momento dejaron mucho que desear , nos llevamos una decepción muy grande con ustedes , porque viendo nuestro familiar con tanta dedicación , responsabilidad y amor que le tenía a la Fuerza y a su profesión , su trabajo era incansable , con un alto cumplimiento de su deber , pensábamos que las personas que integraban dicha Jefatura eran iguales, pero nos decepcionamos porque en ningún momento les importo que les hubieran matado un Policía , a un compañero , a un camarada, solo obedecieron ordenes impuestas del aparato político y así cuidar sus puestos de trabajo para ser premiados con mejores ascenso al igual que los Jueces” expreso.

Pero faltaba el mensaje para los nuevos funcionarios , la Ministra y el Jefe de la Policía, que evidenciaban en sus rostros la crudeza de los dichos de la familia Aigo,- “Para la nueva Ministra Vanina Merlo, a los recientemente asumidos Jefe y sub Jefe de Policía, Julio Peralta y Luis Arango , los instamos a que se comprometan con la causa , a que nos demuestren que podemos volver a creer y confiar en Ustedes para que con el tiempo podamos dar con los prófugos y así nuestro hijo, hermano, padre de familia, esposo, tío, descanse en paz “ finalizo Graciela hermana de José Eduardo Aigo .

La escuchaban atentamente la Ministra Vanina Merlo, el nuevo de la Policía Julio Peralta, el intendente de Junin Carlos Corazini, el Jefe de los fiscales el Dr. José Gerez, jueces, fiscales, familiares y compañeros de Aigo.