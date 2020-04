El intendente Carlos Corazini, expreso que se ampliaran las acepciones o flexibilizaran actividades que se dispuso en el decreto nacional y provincial, talleres mecánicos, gomerías, “ se puede acordar de abajo hacia arriba; los Municipio con el gobierno Provincial , y el Gobierno Nacional la flexibilización de algunas cuestiones , de algunas actividades que tenga una mirada de Salud y Seguridad , no es que mañana el intendente Corazini se le ocurre que todo el mundo puede salir correr sin que eso este acordado previamente en el COE, con la gente de Salud. Digo esto porque así lo manifestó el Presidente, pero no significa que se ponga en vigencia hoy, No es que es que hoy la gente puede salir a correr o andar en bicicleta. Si está claro que para mucha gente es importante salir a caminar, correr o andar en bicicleta, también no es menos que hay cosas más importantes como la propia vida” expreso Corazini.

Así lo explico el Jefe comunal, que termino internado el fin de semana en el hospital local a raíz de un cuadro de estrés , dolores abdominales, y desorden en la alimentación , el día Martes le darían el alta medica .