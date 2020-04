A la denuncia pública de un concejal K de Villa Pehuenia ; Juan Manuel Tealdo respondió ” seguro a este pibe le llenaron la cabeza y le dijeron que salga hablar algo que no es cierto, seguro que quiere meter algún amigo del Frente para la Victoria ” expresó.

Si admitió que fue nombrado en el directorio de Pulmari el 7 de Octubre 2019 ; pero según el lo habían llamado en el mes Mayo para integrar ese directorio; pero el decreto nacional salió en Octubre incluso antes que las elecciones de Paso.

Según Tealdo en febrero lo llamo una secretaria para decirle que debía renunciar ; que le iba enviar un correo electrónico dando especificaciones pero nunca llegó; que el jamás pidió una indemnización como denunció el concejal de Pehuenia; que si hizo saber que quería cobrar los 2 meses del año que le debían ; y que el entendía que no debía renunciar ya que los anteriores directorios nombrados en gobierno K nunca lo habían hecho hasta tanto no termine el nombramiento; ” ese fue un error de nuestro gobierno; no haber sacado gente que nos dejaron adentro de la administración que después operaban en contra nuestra ” expuso el dirigente de Cambiemos.

Según Tealdo el no quiere atornillarse en el sillón del directorio y espera que le pidan la renuncia por escrito el Directorio.

Le llamo la atención que la denuncia salga en portal de Internet de otra provincia y que no lo hayan llamado para saber si pedía o no una indemnización ya que su nombramiento termina en 2021: ” habrá seguro algún problema; no se ” dando entender que lo quieren sacar para colocar algún dirigente K .