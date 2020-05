El diputado Carlos Sánchez (UP) presentó un proyecto de resolución para solicitar a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) – Delegación Neuquén que informe sobre la situación de los neuquinos varados en otras provincias y de los residentes de otras provincias varados en la provincia.

El pedido busca conocer la cantidad de neuquinos que aún continúan varados en distintos puntos del país y los principales destinos en los que se encuentran; cantidad que regresaron y la modalidad en la que se organizó el regreso; y la forma con la que se están organizando los viajes interprovinciales y dentro de la provincia y las empresas de transporte que intervienen. De igual modo, solicita saber las instituciones nacionales, provinciales y municipales que están operando para brindar asistencia a las personas varadas en la provincia, como así también las medidas sanitarias que se adoptan ante el ingreso al territorio provincial de pasajeros de otras provincias.

El autor señala en los fundamentos que, según datos brindados informalmente por la CNRT- delegación Neuquén, son más de 150 las personas que aún no pueden regresar a sus hogares en distintos puntos del país. En ese marco, advierte sobre las graves consecuencias sociales que genera, ya que muchos no cuentan con los medios económicos para costear alojamiento y comida por un tiempo tan prolongado, lo que obligó a utilizar el dinero que tenían reservado para costear el pasaje y, al ser contactados para poder acceder al servicio de transporte, ya no cuentan con ese recurso para solventarlo.