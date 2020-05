Pesca y Gimnasios; no se puede

El Intendente Carlos Corazini expreso que si bien le realizaron un pedido para salir a pescar , ellos realizaron la consulta a Fauna quienes expresaron que no es una actividad exceptuada y al no estar trabajando ellos no pueden controlar-“hemos habilitados la semana pasada y está el tema de Centros de Bellezas, Peluquerías, y partir del día ayer distintos rubros que si bien van tener una limitación horaria , más de 60 comercios retomaron su actividad en Junín de los Andes y esto es positivo, pero también requiere de un control de parte del Municipio. Hemos mantenido una reunión con todos los Inspectores para unificarlos para pode hacer los controles y sobre todo la prevención” expreso el intendente.

En un cuanto al planteo de salir a pescar y apertura de gimnasios , el Intendente expreso que los gimnasios están impedidos por el Decreto Nacional y la pesca recibió la notificación del órgano de contralor de no estar habilitada dicha actividad, -“Hemos trasladado a Provincia la inquietud, pero en primera instancia ya tenemos una respuesta de Fauna de Provincia que es la autoridad de control de esta actividad deportiva , Fauna lo que nos platea que por ser una actividad deportiva no está dentro de las excepciones y el organismo de Fauna como varios sectores de la Administración Publica Provincial no están trabajando y no habría quien puede controlar esta actividad” expuso el jefe comunal.

En otro orden en cuanto a las flexibilización de la cuarentena, el Intendente expreso que el Estado ya ha dicho y hecho todo para prevenir, ahora empieza la responsabilidad del individuo en respetar las normativas, -“ En cada uno de las decisiones y aperturas, estamos pensando y repensado los días, los horarios, estamos tratando de buscar que la persona salga una vez al día, si no sale mejor, pero que no salga a la mañana a pasear, después a comprar, después al banco. Es donde aparece la responsabilidad individual ciudadana, hoy la pelota la tiene la ciudadanía, el Estado ha hecho ; todo lo que ha podido hacer en esta Pandemia , desconocida, sin parámetros de acción, el Estado ha hecho y hace todo lo que puede, ahora en esta cancha, en este partido la pelota la tiene el vecino, en cosas muy básicas, el barbijo, lavarse las manos, respetar la distancia, creo que eso lo cumplimos, pero no nos podemos relajar , pero ayer venia al Municipio y veía a dos vecinos charlando en una vereda con el tapa boca en pera y no es así , no es ni tapa pera ; ni tapa frente, son tapa boca y en la medida que nosotros asumamos esa responsabilidad seguramente vamos poder salir a cierta normalidad “ manifestó el Intendente.