La comitiva estuvo integrada por más 80 personas, que viajaron desde Buenos Aires, lugar alertado por la autoridades de Salud de la Provincia del Neuquén, como lugar de transmisión del virus.

Pero a esto se agregó gente de otras ciudades complejas, de Provincia del Rio Negro, como General Roca, Neuquén capital, Cutral Co, todos en su mayoría dirigente políticos, muchos de los cuales lo único que se les conoce como actividad es ser “político” profesional, que pululan de partido en partido.

Cuando el Poder se le ríe a la gente; impávidos hacen silencio

La vista del Presidente Alberto Fernández a Villa la Angostura, ha generado un enorme repudio social, más allá de pretender ser ignorado por el poder de turno.

Pero en la caso de Neuquén, y es el que nos ocupa , que más allá de haber venido a inaugurar una obra hecha por otro Gobierno , se vio como el Poder viola sistemáticamente la Ley, que tanto profesan .

Según los decretos provinciales que regulan la Pandemia, si alguien viene de otra provincia, porque ejemplo Buenos Aires, debe hacer la cuarentena de 14 días si o si, es obligatorio el uso de barbijos, caso contrario será multado hasta con 200 mil pesos, no se pueden realizar reuniones sociales, familiares, asados, caso contrario se le caerá el peso de ley, que incluso lleva días de arresto.

En Villa La Angostura, el 14 de Abril un grupo de TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, fueron denunciados y allanados por violar la cuarentena por trabajar, si por trabajar, en la misma ciudad donde se hablo de “ética de la política”.

En la zona, por citar ejemplos, hubo gente fallecida por cuestiones de Salud, pero por la cuarentena ningún familiar pudo despedir, no se permite los velorios a los seres querido, a raíz “del temor” a propagar el virus.

Los estudiantes que regresaron a la ciudad, debieron pasar la lapidación pública de las redes sociales por haber regresado a su ciudad, y hacer la cuarentena obligatoria.

La Jueza de Faltas Municipal, la Defensora Oficial, el Médico, la Asistente Social, debieron regresar casi de noche para no ser enjuiciados por haber viajado al exterior, fueron escrachados en redes sociales, y debieron hacer la cuarentena obligatoria.

Muchos dueños de comercios locales ha visto caer sus negocios, muchos empleados han visto caer a su patrones, muchos vecinos debían andar escapando de la Policía o los controles para ir “trabajar”, o simplemente para ir buscar leña.

Haberse reunido en “grupo”, haber violado los decretos, haberse comido un “asadito” con Jefe de Estado, no les da inmunidad sanitaria pero si evidentemente les da “impunidad” política para hacer lo que se les plazca frente a los vecinos.