La cuarenta en Junín de los Andes; una localidad que tiende a transformase hace años en una centro turístico, recibió otro golpe al sector privado.

Hoteles, Guías de pesca, Agencias, Restaurant, Trasporte, Tiendas, Kioscos, han sufrido la caída de ingreso y no todos han ido superando el fenómeno, han acudido asistencia financiera, muy poco apoyo del Banco Provincia del Neuquén; las Agencias de Desarrollo, pudieron acceder a los créditos de Nación que serán descontados en futuro.

A esto se agrego, en el ámbito comercial la desigualdad con las grandes superficies, Súper Mercados, que fueron exceptuados por Decreto Nacional, pero que claramente se transformaron en una competencia desleal contra comercios “chicos” que no podía abrir sus puertas porque el Decreto se los impedía.

Así se vio como las Tiendas de ropas veían como sus clientes habituales se asistían en los Súper; los Restaurant o Rotisería veían vender pollos, comidas para llevar, y ellos sin poder abrir.

Esto genero una reunión con el Intendente Carlos Corazini donde les hicieron saber las desigualdad, y se envió un petitorio al Gobierno Provincial para revea prohibiciones.

Así se fueron flexibilizando actividades, mientras los Guías de Pesca observaban que se comenzaba a caminar, andar en bicicletas, filas en los Bancos, y no entendían porque no les permitían “pescar”, lo que derivo en la última semana en ser aprobada la pesca, cuando la temporada en los Ríos se había terminado.

Estas acciones generaron controversia con el Secretario de Turismo, Leonardo Madeja a quien se le consulto que habían hecho como Gobierno para habilitar la actividad, -“Eso está regulado por un Ministerio, para habilitar la pesca, de los 20 llamados que tuve eran de San Martin de los Andes, que me decían que querían ir pescar, y para ir pescar uno se tiene que trasladar al lugar de pesca. Junín de los Andes porque tiene el Rio a 4 cuadras y en ese sentido somos privilegiados , -¿Pero San Martin de los Andes donde pude ir pescar?- se pregunto el funcionario –“ Los pescadores que estaban reclamando no les gusta pescar en el Lago-¿Dónde irían?- y ahí se trata de un traslado de localidad a localidad , significa mucha complejidad , entonces cuando yo plante eso los pescadores de San Martin me dijeron , nos vamos al Filo Huam , eso está dentro de Parques Nacionales que están cerrados, Piedra del Águila también querían venir , nosotros porque tenemos el Rio al lado, hay otras localidades que no tiene un Rio , entonces si la Provincia habilita la pesca , la tiene que habilitar en toda la Provincia no puede habilitar a una sola localidad y otra no. Entonces la gente de Zapala va querer venir pescar a Junín, la gente se tiene que trasladar y ahí está problema” argumento Madeja.

Uno de los Guías locales que planteo sus reparos, fue Cristian Olsen, quien detallo sus padecer como muchos y los efectos económicos que le ha causado la pandemia del Coronavirus y fue muy crítico de la gestión de Madeja.

Olsen expreso-“La verdad que nosotros a partir de mediados de Marzo no pudimos trabajar más y realmente tuvimos que requerir a un crédito, al único que me adherí fue al propuso el gobierno Nacional para palear la situación, el plan de ayuda para monotributistas, con el Banco Provincia es imposible, te piden una Biblia de papeles y yo la verdad que no quiero enfrentar otro crédito y mas que no tenemos ingresos “expreso. “Todas las reservas que tenía yo en personal, lo que restaba de Marzo, Abril y Mayo las tuve que postergar, tenía dinero ya depositado y lo tuve devolver, otros me dijeron que lo deje a cuenta, pero con todo lo que ha aumentado yo voy trabajar a perdida, pero la persona ya pago y va venir en Noviembre, Diciembre o Enero si Dios quiere, pero también la gente es considera y te ayuda de alguna manera, pero uno lo tienen devolver con trabajo. De esos 75 días, yo creo que unos 60 días iba trabajar, y ahora hay que esperar y vivir como se pueda “expuso.

En otro sentido , Olsen expuso que no haber habilitado la pesca al menos en forma recreativa para despejarse fue un error, -“ Nuestro sector esta súper golpeado , por eso yo llamo la población a entender que hay montón de personas que siguen percibiendo sus sueldos y no digo que estemos de vacaciones, pero para sector privado esto es una pesadilla , es pelear la situación como se pueda , es mas vencidos por vencidos lo único que estábamos pidiendo , porque yo estaba enloqueciendo en casa , cada uno tiene sus problemas y te digo la verdad , al estar encerrados ya empezás a tener problemas vos mismo , necesitas despejar la cabeza y empezamos a enviar notas porque yo soy Miembro de la Cámara de Guía de Pesca , y enviamos notas al Gobernador para que abra la pescar para esparcimiento aunque sea , como veiamos que había avanzado el tema de las bicicletas , las caminatas, es más yo había salido a caminar con mi esposa y veía en plena cuarentena tirando la caña en Costanera y no uno no va denunciar porque te das cuenta que la gente necesita limpiar la cabeza, y ahora parece un burla, el Gobernador abre la pesca cuando se termino la temporada , ahora si podemos ir pescar al Peri lago, al Lolog, el mensaje es confuso , uno no se puede mover acá, es mas escuche a Kcruta (Fauna) decir que como iban ir controlar si no tenia combustibles para ir la Boca del Chimehuin , iban a ir al Peri lago, 380 km entre ida y vuelta, no tiene gomas las camionetas , tiene una sola camioneta la otra se volcó , la verdad es una situación donde las autoridades no hacen una burla, nosotros pedíamos la última semana al menos para despejar la cabeza y andaban en roller, monopatín, bicicleta , ¿y no podía ir pescar?-se pregunto.

Según Olsen las autoridades locales no hicieron nada para destrabar esto-“ Las autoridades locales no hicieron nada , yo te digo la verdad , deja mucho que desear la gestión del actual Director de Turismo, yo espero que lo reemplacen , yo creo que no tiene capacidad y espero que haga algo, ya que le van ha quedar 3 años para calentar la silla , espero que haga algo por todo el ambiente, yo veo cada vez mas propaganda del Vía Christi , del Turismo Religioso, que no está mal, pero no es un turismo que a Junín le traiga demasiada remuneración , es fin de semana largo, semana Santa , gente que no quiere gastar demasiado dinero , gente que viene casa de familia, y la Pesca yo no sé se si no está en 1º lugar por encima del Esquí o por debajo , nosotros traemos un pescador a Junín de los Andes y el pescador puede parar en mi cabaña o se pude ir a un Hotel , si va parar a la Hostería Chimehuin a la noche se va caminando al Ruca o cualquier restaurant o pizzería, y si yo al otro día no lo llevo pescar se va agarra su auto, alquilado , pasa cargar combustible , pasa factura facturas a lo del Coto en la ruta, pasa por la Anónima para hacerse un asadito , la gente no se da cuenta y es una cadena, y si nosotros no traemos un pescador , no vienen, porque realmente no se hace nada para que vengan los pescadores , no hay promoción Turística a nivel Provincial, menos a novel local , entonces lo único que vea es promoción del Vía Christi y la pescar desapareció en Junín de los andes, éramos la Capital de Pesca , yo cuando era niño veía en la entrada en la Policía donde decía “Bienvenido a la Capital de la Trucha” y me extraña por el señor Director de Turismo , que él era guía de pesca , yo no tengo más nada que decir” expreso Cristian Olsen.