Por el lado comercial, Marilyn Olivero expreso que tuvo 40 días su comercio cerrado, dedicado al rubro tienda, que se les complico la cuestión económica por sus otras actividades , el transporte ya que el Gobierno de la Provincia les debe desde el año pasado, mas la inactividad del Cerro Chapelco,-“ La verdad estuvimos 40 días cerrados , después nos habilitaron a trabajar un par de horas a la tarde , nos juntamos la mayoría de los comerciantes, tiendas, peluquerías, era amplio el sector y armamos un protocolo de seguridad para poder ser presentado al Intendente y el a su vez nos pueda dar una respuesta , nunca nos habilitaron la propuesta que hicimos, nos digo que no se la aceparon , estuvimos trabajando 3 horitas, horribles , porque en realidad a las dos de la tarde no anda nadie, y en esta época de Pandemia la gente se levanta más tarde, cocina mas tarde y no sale a comprar las 14 hs, se nos hizo muy difícil “ expreso.

Olivero expreso que le fueron a plantear al Intendente que veían que las grandes superficies estaban vendiendo de todo y ellos no podían abrir .-“ Eso le planteamos , que era sentido común, que haya una competencia leal , que nos sea desleal desde los Híper hacia las pymes o comercios chicos, es más casos puntuales como a Mariana Morzenti en su local , ella tuvo inspección , le cerraron, le abrieron, le volvieron a cerrar y se le planteaba porque ella tenía comestibles y podía abrir en horario normal , pero que pasa, dentro del local vendía descartables , entonces tenía una parte cerrada y si venía una persona , ella le podía vender comestibles , pero descartables o bandejas, ella preguntó ¿Cómo hago, que tengo llevar la bandeja por delivery?-Sí, le contestaron. Faltaba un poco de sentido común, en el caso del Ruca Hueney no podía vender, pero en la Anónima tenía abierta la rotisería, la gente podía entrar, llegar y llevarse un pollo, en el Ruca o cualquier otro lugar no podía dejar entrar y tenia esperar afuera el cliente, eso fueron casos puntuales que nos pasaron . Nosotros creemos que hubo una falta de sentido común total, lo único que pedíamos era desdoblar el horario mínimo que nos habían dado, dividir dos horita a la mañana, dos horitas a la tarde y se nos negó, nunca pudimos acceder a eso, por suerte ahora empezamos a trabajare a la mañana y la tarde en horarios reducidos“conto Olivero para exponer las dificultades que tuvieron que sortear los comerciantes locales.