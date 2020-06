En declaraciones realizadas luego de una reunión de autoridades y referentes del PRO neuquino, el diputado nacional Francisco Sánchez expresó su preocupación y llamó a los ciudadanos a estar muy alertas porque “esta caída económica y social se sabe cuándo empezó pero no sabemos cuándo y cómo va a terminar”.

“No es que el gobierno nacional no tiene un plan; su idea es repetir lo que no funcionó en Cuba, ni en China, ni en Rusia, y un poco más cerca en el tiempo y espacio, no funcionó en Venezuela. Pisotear la Constitución para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos no va a funcionar en Argentina”.

Este hecho, de gravedad legal con pocos precedentes, motivó que distintas figuras del Pro se reunieran para definir posturas institucionales y medidas para llevar a cabo en cada ámbito legislativo de trabajo. El concejal y presidente del partido en esta provincia, Marcelo Bermúdez, los diputados nacionales Francisco Sánchez y David Schlereth, y la diputada provincial Leticia Esteves, se interiorizaron de cuestiones referidas al proceso de intervención y expropiación de la empresa Vicentín, exportadora de granos y biocombustible, entre otras cosas.

Durante la reunión, de la que participaron, además, asesores legales, contables, emprendedores agroindustriales y expertos en concursos y quiebras, se fijaron posturas tales como el “rechazo absoluto a la intervención del gobierno nacional en una empresa que se encuentra en concurso de quiebra. Para la provincia de Neuquén es una alarma puesto que demuestra la nula seguridad jurídica que tienen los potenciales inversores de Vaca Muerta”, según las palabras del presidente del Pro.

Según el mismo concejal, “en Neuquén 120 comercios debieron cerrar sus puertas en menos de dos meses, y esto deja a sus expropietarios, y a centenares de exempleados, como víctimas de esta situación también”. “Esto no es solo atribuible al coronavirus. Hay responsabilidad de los distintos gobiernos; locales provinciales y nacionales.”, agregaron desde el espacio.

“Justificar la intervención para garantizar la soberanía alimentaria, que tampoco sabemos a qué se refiere, no tiene sentido, y se parece mucho al relato usado para estatizar Ciccone e YPF. Ambas en perjuicio de los argentinos”, explicó Schlereth. En este sentido, Schlereth, como autor, y Sánchez, acompañando, son firmantes de un pedido de derogación, presentado en Diputados, del decreto 522/20 por el cual se autoriza al Ejecutivo nacional a intervenir la empresa Vicentin S.A.I.C..

En la sesión del jueves 12 de junio, el bloque del MPN acompañó una moción de preferencia para el “beneplácito por intervención de Vicentin” que sería tratado en la Legislatura neuquina. “Esto es un símbolo de lo que el gobierno de la Provincia y sus socios locales están dispuestos a dar a cambio de oxígeno financiero y deuda. Avalar algo así es avalar que discrecionalmente, el gobierno nacional de quede con los recursos de un privado sin un procedimiento. Estemos alertas, podemos ser víctimas en poco tiempo”, sostuvo Esteves.

“Nuestro país es tan rico y generoso que nos da nuevas oportunidades. La que desaprovechamos en octubre al votar el regreso del kirchnerismo, poniendo en riesgo principios como el de la propiedad privada”, finalizó Leticia Esteves, diputada provincial por el partido.

El proyecto de expropiación de Vicentin deberá contar con mayoría simple en la Cámara de Diputados, algo que el Pro intentará que no ocurra.