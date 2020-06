La empresa familiar, Castelli no pasa por el mejor momento, así lo describió Gustavo Castelli, hijo del fundaron de la empresa, quien relato los pormenores de la situación que lo ha llevado casi al abismo.

A la problemática de la pandemia , se le suma la crisis económica , y el poco apoyo del Gobierno a la empresa, -“ Esta en una situación complicada y calculo como muchas empresas, con la facturación caída y con la imposibilidad de acceder a los planes de gobierno, ATP o la imposibilidad de bajar los aporte patronales , eso ha provocado que se hayan consumidos todos los recursos que tenia la Empresa para sostener los salarios en los primeros meses de la Pandemia y llegar a este momento donde ya no se cuenta con más recursos disponibles , habían esperanzas de conseguir a los ATP, hace dos días nos notificaron desde la AFIP que seguíamos sin poder acceder al Plan “ expreso Castelli.

Desde que comenzó la Pandemia del Coronavirus, el 20 de Marzo, el transporte público cayo drásticamente, -“A penas surgió la pandemia. se redujeron drásticamente las frecuencias , en ese momento no se recaudaba ni para el combustible , pero estaba la esperanza porque el transporte es un producto subsidiado porque no da ganancias , por eso suponíamos y esperábamos la ayuda , pero fue pasando el tiempo y las acciones nunca llegaron al transporte, ahí comenzamos ver las cuestiones políticas del gobierno donde se desalentaba el uso del transporte, el transporte era el enemigo número 2 , el 1 era el coronavirus , y el transporte era el 2 porque era una posibilidad de desparramar el virus. Al principio teníamos mucho miedo, salíamos a la calle y no sabíamos si había virus o no, tomamos todas las medidas para los choferes y fue pasando el tiempo, pero nunca llego la ayuda, pero si llego a empresas gigantescas que están devolviendo esos medios sueldos y la empresas más pequeñas que lo han necesitados, nunca les llego nada, son esas cosas que uno no se explica” detallo Gustavo Castelli.

La Empresa familiar , icono de la ciudad , que se forjo con esfuerzo familiar , hoy le dan trabajo a casi 20 familias , pero ven peligrar su continuidad por la crisis económica traída por el coronavirus , -“ Somos 19 personas, 7 micros , hoy estamos a un 20 % de la facturación por boletos que teníamos en épocas normales , obvio que el ingreso de los subsidios es para pagar el 50% de los salarios , las cargas patronales, combustibles , gomas , y ahí se acaba todo, el 20% de recaudación no alcanza a cubrir los salarios, ahí nos encontramos en estos momentos. Hasta ahora veníamos con el apoyo de los empleados tratando de apostar y esperando que llegara la ayuda, la UTA había tenido reuniones en Buenos Aires y se hablaba de acordar que de remunerativos pase a no remunerativo para bajar los aportes patronales y eso iba llegar 100% a los sueldos, siempre y cuando se pudiera recibir de parte del Estado los ATP, pero no llegaron. Afuera de todo, con imposibilidad de cubrir el 100% de los sueldos, lo hemos venido sosteniendo a través de los ahorros de la Empresa, cosa que pudo sostener, pero hasta llegamos. Acá nos encontramos sin saber cómo seguimos “-sentencio Castelli.

Según Castelli están en una encrucijada , ya que no se puede aumentar la tarifa , no reciben más subsidios y no pueden achicarse -“ Es entendible ya que el Estado ya pone dinero para que el transporte funcione , lo que no es entendible , es que las reglas no sean claras , si esperan que el transporte no se mantenga con subsidio tendrían que pensar que se mantendría con la tarifa , tendrían que ver cuál es la tarifa acorde para que se pueda sostener, pero eso no se hace , no te dan subsidio y no te aumentan la tarifa , como empresa estas atado , es como un concesionario de un piso que no es propio, la línea Junín-San Martin es del Estado, el Estado te dice hacela, pero te pone todas las condiciones , y hoy en día no existe la posibilidad de despedir, la doble indemnización , o sea que ni siquiera tenes herramientas para decir hoy necesito una empresa al doble, mañana a la mitad , y estas atado a mantenerte como estas y hoy podemos hacer el mismo servicio que hacemos con 10 empleados, pero somos 20 , entonces no te podes achicar , no tenes mas subsidios, no te suben la tarifa , no sabes si la gente puede pagar más tarifa, así es como a veces las empresas se funden “ detallo Gustavo Castelli .