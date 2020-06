Un supuesto caso de coronavirus en la ciudad, genero preocupación y malestar por un audio, posteos y comentarios en una radio, sobre supuesto caso de coronavirus.

En el audio que una mujer hizo circular, aseguraba que un camionero de a Verdulería Matheo tenía el virus, y llamaba a tomar precauciones la población.

Al audio se le agregaron posteos en el Compra Venta, en el facebook de varios vecinos de la ciudad, alertando a la población y asegurando que había “un caso positivo” en Junín de los Andes.

Según el propietario de la Verdulería, el Ruso Klein, en un primer momento no le dio mucha importancia a los comentarios del día viernes , pero ya el día sábado , la gente le comenzó a consultar si era cierto lo que se decía, ya mucha gente había ido a la mañana a la verdulería y comenzaron tener miedo que efectivamente existiera un caso coronavirus, -“ A la mañana lo tomábamos como un chiste, porque sabíamos que no había nada , después a la tarde comenzó a correr más en las redes sociales , nosotros hicimos un descargos en las redes sociales, nos comunicamos con el intendente , dio el parte del hospital . No le habíamos dado importancia primero, yo soy una persona grande y sé que si realmente hubiera pasado algo así, yo hubiera cerrado enseguida, lo que si nos afecto a los empleados, habían empleados que no querían venir trabajar hasta que nosotros hablamos, afecto a mis hijos, afecto mucho a la gente que estaba acá, porque sabíamos que no era cierto, pero bueno seguimos, la gente nos respondió muy bien” expreso Klein en dialogo con FM TOTAL.

El propietario de la verdulería expreso que escucho el audio y vio las capturas de pantalla que hicieron donde se difundía la noticia, -“ Nosotros sabemos que hacemos las cosas bien, igual esto lo vamos seguir , queremos saber de donde salió esto , un poco para calmar un poco , porque esto hace mal psicológicamente , yo tenía que estar tranquilo para contener a la gente que trabaja conmigo , después obviamente agradecer a la gente porque siempre confiaron, saben cómo desinfectamos, no descarto nada , fue raro lo que paso , lo llevaremos a la Justicia haber que pasa . Hubo gente grande que vino a la mañana comprar y la tarde me llamaba, esto causo que mucha gente que vino a la mañana al escuchar los audios casi le dio un infarto, tuve que hablar por teléfono dándoles tranquilidad, paso y bueno solo quiero darle las gracias a la gente porque la verdad nos sigue apoyando, que nos compra, que nos creyó, porque la verdad yo hubiera sido el primero en cerrar si era cierto”.

El propietario de la verdulería, expreso que fue muy delicado lo que paso, -“Primero lo tomamos como un chiste, pero después fue más serio, hicimos el descargo, llamamos al intendente, nos apoyo y la verdad recibimos el apoyo de mucha gente. Pero después que empezó correr en las redes sociales nos preocupamos, no sé si hay una mano negra o no en todo esto, si quiero agradecer la gente y los chicos que si la pasaron mal, los empleados sí que la pasaron mal, les pedí que estén tranquilos, pero al final salió bien. No fue un chiste, fue algo delicado “expreso Klein al mal momento que de debió superar el fin de semana por un audio falso que da cuenta de un caso de coronavirus en su comercio.