“Es imprescindible que el Estado sea el rector de la industria petrolera y gasífera, ya que si las reglas las pone el mercado, al menos en los próximos años no hay posibilidades para el petróleo argentino

Este contexto y esta pandemia nos han enseñado que tenemos que cambiar la lógica de estar entrampados en las reglas del mercado internacional”, afirmó Jesús Escobar.

Escobar participó el sábado de la charla “Presente y perspectivas del pétroleo y gas en la Argentina”, organizada por el Foro Virtual Creando Ideas federales para pensar la Argentina, del Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana).

Al realizar un análisis sobre la situación actual del petróleo y el gas Escobar remarcó que “la energía de nuestro país necesita de la intervención seria y oportuna del Estado para darle un rumbo que priorice los intereses de las mayorías populares por sobre las del capital trasnacional y del mercado. Hoy sobra gas y sobra petróleo en el mundo, no hay necesidad de las grandes operadoras de extraer el petróleo argentino. A la vista está que no apuraron la extracción con un precio más alto, y también es evidente que no tienen problemas en paralizar todo y esperar hasta que el mercado así lo indique con el precio bajo. En abril de este año por primera vez en la historia hubo cero perforaciones en la provincia del Neuquén, cuando la media siempre rondaron las 30 mensuales”.

“Considero que estamos ante una gran posibilidad. Hay que desarrollar los cordones industriales de las grandes ciudades, allí tiene que estar el Estado, llevando ductos que transporten la energía que mueva incipientes y nuevos complejos industriales que se sumen a los existentes. Todo ello redundará en más trabajo a la industria petrolera y gasífera, más empleos en otras áreas, e industrialización”, explicó Escobar. Además, sostuvo que “si logramos el autoabastecimiento energético también estaremos evitando importar energía por una buena cantidad de dólares que en otros tiempos han llegado a representar un 10% de las exportaciones”.

En tanto, Escobar analizó la medida del “barril criollo”: “Creo que mejor que un precio sostén hubiera sido mejor lo que proponía YPF, que desde Nación se girara directamente a las provincias un monto equivalente a las regalías a precio sostén y a las operadoras pagarles a precio de mercado.”