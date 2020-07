El doctor Leandro Quiroga fue electo nuevo Juez de Faltas del Municipio local, por 4 votos afirmativos, reemplazará a Silvina Adad, quien se le venció el mandato.

La votación no estuvo ajena al escándalo político y de las redes sociales, a tal punto que el concejal Luciano Casajus del Frente de Todos debió aclarar que ellos no tenían nada ver con un facebook “de dudosa clandestinidad “expreso el edil.

Al parecer , Quiroga fue cuestionado en la redes sociales por su participación en caso judicial del año 2015 , por lo cual Casajus desligo a su sector político, ya que el sitio de facebook tenía un vinculo con el partido político –“ Nosotros desde nuestro Bloque y las personas que estamos en nuestro bloque, repudiamos enérgicamente lo vertido en la redes sociales, creemos que no es la forma de actuar , intentando ensuciar el nombre de uno de los postulantes , nosotros conocemos a ese postulante y sabemos de su integridad como profesional y no tenemos ningún tipo de objeción , queremos aclarar eso y desvincularnos de ese hecho , desprendernos de ese tipo de comentarios y dejar en claro que nada tenemos que ver con ese hecho, las veces que hemos estado en desacuerdo con el bloque del MPN o el Ejecutivo o Cambiemos, hemos golpeado las puertas y hemos discutidos nuestras diferencias a puertas cerradas y las cosas que hemos creído que estaban mal las hemos tratado de corregir , no somos de sacar un comunicado que no lleve nuestras firmas , las pocas veces que los hemos hecho lo hemos hecho firmando el comunicado” expreso Casajus en sesión.

Por el lado del MPN , el concejal Carlos “chino”Quintulen expreso que quienes hicieron el ataque a Quiroga deberían presentar a las elecciones para ver si la gente los vota en vez de hacer ese tipo de campañas sucias en redes sociales, -“Creo que las personas que utilizan o hacen este tipo de política mediáticamente seguramente no tiene otro tipo de manera de conseguir algún rédito político que la difamación , hay momento y momentos para jugar a la política , lo mejor que pueden hacer estas personas es trabajar por la gente y el día de las elecciones presentarse y seguramente si hacen las cosas bien la gente lo pueda votar, pero no de esta manera escondiéndose atrás de una computadora como hacen muchos, repudiamos las palabras que han escrito , donde dicen que vamos apoyar a un defensor de un violador. Independientemente lo que ellos argumenten , el señor Leandro Quiroga ha sido participe de la gestión de Gobierno , ha estado trabajando 4 años en un Gabinete muy especial de la Secretaria de Familia , donde quizás nadie quiera estar por la situación o por lo complejo que es , pero si se encargaran de decir las cosas males , pero nada dicen de ese área especialmente, y yo voy acompañar porque hemos hecho un acuerdo con el ejecutivo Municipal al señor Leandro Quiroga y voy dejar asentado mi segundo voto para el señor Cafarato “ expreso Quintulen.

Por el lado la concejal Laura Riffo expuso que mas allá de la función pública de cada uno, detrás hay una familia y repudio los ataques a doctor Quiroga, -“Voy hablar por la persona porque cualquiera de nosotros en la cuestión publica recibimos criticas en las redes sociales, creo que no es lugar , ni el momento , es muy fea la situación porque vapulear a una persona, porque esa persona tiene familia y el trabajo que ha realizado también sería bueno que se vea, pero lamentablemente no se destaca lo bueno , pero mi votación va ser para el abogado Leandro Quiroga” manifestó la concejal del MPN.

Finalmente con 4 votos afirmativos del MPN, Quiroga resulto electo Juez de Faltas, mientras que el Doctor Cafarato recibió los 2 votos del Frente de Todos y la Doctora Claudia Melo el voto de Laura Cañicul.