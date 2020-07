No dejaron pasar 2 turistas que venían de Buenos Aires

El control en el acceso a Junín de los Andes, no dejan de sorprenderse con llegada hasta la zona de turistas o vecinos de otras ciudades, ya que con las supuestas restricciones que hay en la provincia, nunca podrían llegar hasta el Sur.

Ayer se vivió una situación donde dos mujeres provenientes de Buenos Aires, llegaron al ingreso a Junín de los Andes, sobre el puente del Rio Chimehuin e intentaron pasar rumbo a Bariloche.

Las personas que suelen hacer el control, Policías, Gendarmes y personal Municipal, no salían de su asombro como las mujeres en su vehículo habían atravesado todo el país, llegando a Neuquén donde se habían alojado y pretendían continuar su “viaje” por la ruta 7 Lagos, rumbo a Bariloche.

Se tomo la decisión de no dejarlas ingresar, se las escolto hasta la Estación de Servicio para carguen combustible y retomen su viaje por otro camino, pero no por 7 Lagos.

Una de las personas que estaban en el control expreso su sorpresa-“La verdad no se qué pasa en los otros controles, en Piedra, Zapala o Neuquén, porque llegan cada uno hasta acá, da hasta bronca porque se las agarran contra nosotros después y somos los malos de la película “relató un tanto molesto.

Otra personas que hace controles también contó que son insultados cuando les dicen que no pueden subir al Cerro o usar el barbijo,-“La gente te dicen cosas feas, te insulta, pero es por el bien de ellos y de todos, por eso les pedimos que usen el barbijo si o si, y respeten la distancia, pero te insultan “, contó un tanto afligido por el accidente del joven en el Cerro.