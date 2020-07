Nicolás Crexell, titular de Transporte Crexell, vivió una situación en San Patricio del Chañar que funcionó como un punto de inflexión y lo llevó a plantearse la posibilidad de cerrar su empresa, emigrar o incluso participar de alguna opción en el arena de la política.

¿Qué ha pasado en El Chañar?

El tema es que desde que se está viviendo esta modalidad de trabajo, Vialidad Provincial no logra entregar los permisos que necesitamos. En el Chañar, lugar por el que pasamos habitualmente, hay un controlador municipal que nos hizo una multa de $176.000 por no tener el permiso arriba de camión. El gran problema que tenemos es que El Chañar no tiene convenio con Vialidad Provincial y la ruta es provincial. Ellos dicen que se adhieren a la Ley Nacional de Tránsito. Eso no tiene nada que ver; es como que yo tome una parte de la ruta y empiece a cobrar lo que me parece. Es una vergüenza.

Cuando todos deberían estar tratando que se mantengan las empresas y las fuentes de trabajo, están atentando contra el trabajo. Más cuando nosotros estamos siendo bastante condescendientes con la Provincia porque tienen deudas de uno y dos años atrás. Hemos hecho un montón de trabajos de colaboración gratis, nosotros creíamos en apoyar un poco a la Provincia por lo cual nos iba a apoyar para tratar de sobrellevar este momento. Pero vemos que no, que somos enemigos. Deberemos actuar en consecuencia.

¿Por qué cree que se llega a esta situación?

Por el nivel de desconocimiento que tienen los funcionarios públicos porque no están preparados. Por ejemplo, el presidente de Vialidad Provincial era el intendente de El Chañar y antes trabajaba en el banco. Es como poner un peluquero en un quirófano, sin desmerecer el trabajo de nadie. Acá está todo politizado y viendo quiénes son los amigos, así es el gobierno que tenemos.

¿Qué piensan hacer?

Cerrar la empresa o empezar a achicarla. No están las condiciones para trabajar. Creo que hay que achicar la empresa lo más posible o cerrarla y que queden 1200 familias sin trabajo. Veremos quiénes aportan al país con los gobernantes que tenemos.

¿Es una decisión tomada?

Si, la multa fue el disparador. Nadie tiene respuesta para darnos. Resolver esto es bastante simple pero no tienen la intención de hacerlo. Ven solo cómo recaudar impuestos en lugar de ver cómo se mantienen las fuentes laborales, creo que es una Argentina inviable. Y no sólo lo veo así a nivel nacional sino también provincial.

¿Ha tenido algún contacto con el gobernador Omar Gutiérrez?

No, la verdad es que mis diferencias con él son cada vez más grandes. Lo mismo con Jorge Sapag, que lo apoya.

No funciona nada, ni la justicia ni los funcionarios públicos, y está claro porque ellos cobran aún sin trabajar. Si ellos cobraran solo una parte del sueldo, estarían preocupados por salir a trabajar cuanto antes. Sobre todo en algunos lugares donde hay pocos casos.

Volviendo al tema de la empresa, ¿es definitivo el tema del cierre?

Si, no tengo más ganas. En cierta forma creo que el gobierno debería apoyar a las empresas. Nosotros no hemos tenido crédito para pagar los sueldos y hemos mantenido todos los puestos laborales pero llega un punto que te decís: “¿Qué sentido tiene?”. Yo puedo vivir mucho mejor en otro lugar sin trabajar. Me pregunto: ¿Apostar a qué? ¿Se ve algún horizonte de acá hacia adelante? ¿Algún político que te dice: “A partir de tal mes vamos a empezar a hacer tal cosa”? Yo solo escucho que me dicen cómo nos encierran.

No sé cómo hará la economía cuando pase esto. El que pueda cerrar una empresa, no la abre nunca más.

¿Cómo vamos a hacer con el 50% de desocupados en Neuquén? ¿Se ve que estén haciendo algo que no sea política? Están haciendo política jugando con un IFE… Las únicas que generan trabajo real y que pagan impuestos son las empresas. Yo creo en un estado fuerte pero no en uno que maneje absolutamente todo. Van a un fuerte estatismo, encantados de comprar todo por dos pesos, pero no sé cómo harán para manejarlo.

¿Emigrar está en el horizonte?

No sé, prefiero irme. Tengo una empresa en Chile y no quiero quedarme en Argentina con 50% de desocupación. El nivel de dirigencia de este gobierno (el neuquino) deja mucho que desear; hay gente impresentable. En Río Negro el panorama es distinto, no hay tanto recambio.

Con la cantidad de ingresos que ha tenido Neuquén por regalías, uno se pregunta en qué se gastó el dinero. ¿Ves rutas nuevas? ¿O algo nuevo? El gobierno municipal se endeuda para hacer obra pública cuando el gobierno de (Horacio) “Pechi” Quiroga había dejado todo ordenado y bien administrado.

Quiero que se terminen las mentiras de una vez por todas, que la gente sepa la verdad. Quiero que no puedan mentir más y voy a empezar a hablar abiertamente.

¿Es viable tener un rol dentro de la política?

Probablemente si. No es que yo sea tan bueno pero son tan malos los demás que sería bastante fácil. Se vienen tiempos durísimos, para irse o quedarse y desenmascararlos cueste lo que cueste.

¿Qué futuro ves para Gutiérrez?

Que se vaya a la casa es lo mejor que le puede pasar. No puede ser reelecto y Marcos Koopmann no está a la altura de las circunstancias.

No hay ninguna declaración sobre cómo continuar. Si no se activa ningún plan como el del gas el año que viene habrá que importarlo.

Antes de terminar, vuelvo a preguntarlo: ¿Ya está decidido cerrar la empresa?

Si, tengo una mas chica en San Martín y en estas condiciones, sí. Si no hay un cambio, sí. O yo termino mal o termina la empresa conmigo, no puedo vivir con esta incertidumbre.

”Publicado Por CARLA BARBUTO