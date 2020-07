El control en el acceso a Junín de los Andes, no dejan de sorprenderse con llegada hasta la zona de turistas o vecinos de otras ciudades, ya que con las supuestas restricciones que hay en la provincia, nunca podrían llegar hasta el Sur.

Se vivió una situación donde dos mujeres provenientes de Buenos Aires, llegaron al ingreso a Junín de los Andes, sobre el puente del Rio Chimehuin e intentaron pasar rumbo a Bariloche.

Las personas que suelen hacer el control, Policías, Gendarmes y personal Municipal, no salían de su asombro como las mujeres en su vehículo habían atravesado todo el país, llegando a Neuquén donde se habían alojado y pretendían continuar su “viaje” por la ruta 7 Lagos, rumbo a Bariloche.

Se tomo la decisión de no dejarlas ingresar, se las escolto hasta la Estación de Servicio para carguen combustible y retomen su viaje por otro camino, pero no por 7 Lagos.

Una de las personas que estaban en el control expreso su sorpresa-“La verdad no se qué pasa en los otros controles, en Piedra, Zapala o Neuquén, porque llegan cada uno hasta acá, da hasta bronca porque se las agarran contra nosotros después y somos los malos de la película “conto un tanto molesto.

Otra personas que hace controles también conto que son insultados cuando les dicen que no pueden subir al Cerro o usar el barbijo,-“La gente te dicen cosas feas, te insulta, pero es por el bien de ellos y de todos, por eso les pedimos que usen el barbijo si o si, y respeten la distancia, pero te insultan “, conto un tanto afligido por el accidente del joven en el Cerro.

3 personas se filmaron burlándose de las autoridades

A esto se agrego un video de 3 personas que ingresaron a la ciudad, provenientes de Neuquén capital, quienes realizaron un video burlándose de las autoridades y vecinos, haciendo gala que supuestamente tenían contactos a nivel provincial, que el propio Gobernador les había conseguido un Hotel y que eran escoltados por la Policía, para que pasen su estadía en Junín de los Andes.

Esto llevo al propio Intendente Carlos Corazini a intervenir y realizar un llamado al fiscal Fernando Rubio, quien dispuso que las personas debieran retirarse de la ciudad nuevamente.

Corazini realizo un video con un mensaje a la comunidad , donde desmintió las supuestas influencias de los 3 personajes foráneos que había venido a la casa de un “amigo”, quien les dio hospedaje, -“ El día 01 de Julio , en la tarde noche se viralizo un video de personas que ingresaban a nuestra localidad y se filmaban en la camioneta donde manifestaban que se quedaban en Junín de los Andes , escoltados por la Policía , que iban a un Hotel con autorización específica del Gobernador de la provincia del Neuquén .Esto ha generado en las redes sociales todo tipo de comentarios de mucha preocupación, otros tendenciosos y maliciosos , por eso vale aclarar que en primer lugar es una mentira que el gobernador diera algún tipo de autorización especial, claramente es entendible que el Gobernador tiene cosas más importantes para resolver en esta Pandemia , también es importante aclarar que estas personas no fueron escoltadas a un Hotel , sino que fueron escoltadas hasta un domicilio de un vecino de la localidad que los albergo durante la noche . Ante a esto en el día de hoy (Jueves) he tomado contacto con la Policía con la jefa de la zona Sur, con el director del Hospital y con el Jefe de los Fiscales Fernando Rubio, que la ver el video, resolvió que estas personas no continúen su recorrido que era como destino Meliquina en San Martin de los Andes y que se retiraran de nuestra localidad “expuso el intendente.