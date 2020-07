Las tierras del IPVU ocupadas por la familia Quezada entraron en un debate social, ya que los concejales le solicitaron a la Provincia tomar posesión de las mismas para construir y lotear para familias que reclaman terrenos.

La iniciativa surgió con la aprobación por unanimidad de los Bloques políticos de enviar el escrito a la Provincia, esto provoco que dos miembros de la familia Quezada, Mariela y Martin se presentaran en el Concejo Deliberante.

Allí hubo algunos reproches a los concejales Laura Rifo y al concejal Carlos Quintulen (MPN) de parte de Martin Quezada, pero los concejales también le hicieron una devolución a los reproches.

Mariela Quezada , expreso que ellos quieren negociar , pero que “ no se iban a ir” del lugar , -“ No sabía que el tema ya había sido tratado , somos parte de esta negociación y nadie nos había dicho, nos enteramos , yo particularmente vía whatsap y hoy estamos acá justamente por los dichos de los medios de comunicación y por ser parte ya hace 30 años de estar en el predio que lo llamamos el predio de las Cabalgatas, Nosotros como familia Quezada y las 70 familias que están en este predio, ya sea con un caballo, dos , gallinas, perros, gatos, queremos que conozcan la historia ya que capaz que algunos no la conocen , mi padre en el año 91 comenzó con un proyecto turístico , mi padre hoy es jubilado, docente , fue Director de Cultura en la gestión de González , Presidente del CTH, Presidente de la Fiesta del Puestero, ideólogo de la Fiesta del Puesterito, es el autor del primer libro que lleva la historia de Junín de los Andes y es la única persona en nuestra localidad que lleva el registro de todo lo que pasa día, hora a hora en el mundo. Él es quien comenzó con este proyecto , el es el maestro Jaime Quezada, mi padre comienza el un proyecto que un paseo a caballos denominado luego como Cabalgatas Paseos a Caballos, cabalgatas para gente del pueblo y luego para los turistas que desde la misma Secretaria de Turismo de la Municipalidad los enviaban al predio para poder realizar esta aventura , proyecto que fue reconocido por una de las gestiones y reconocido por Directores de Turismo y reconocidos por algunas agencias de turismo de la localidad , con el paso de tiempo mi padre fue adquiriendo algunas ovejas para mostrarle a los turistas y los chicos, una ternera para que tenga cría y poderla criar , pero como son las cosas de la vida esos animales fueron robados y faenados en el mismo lugar , por esa razón mi hermano Martin se iba dormir a un galpón de los caballos para poder hacer vigilancia sobre las cosas que tenía mi padre que con mucho esfuerzo tenia, caballos, forraje, monturas “ expreso Mariela Quezada .

A raíz de los robos , es que Martin se empezó a construir una casa para poder cuidar, según el relato de su hermana-“ De una día para el otro le dijimos a Martin que no podía estar durmiendo ahí , le dijimos hacete algo y así fue como fue construyendo su casa , pero luego de construir su casa ninguna autoridad de la municipalidad se acerco, de la provincia tampoco , pero si durante todas las gestiones durante estos 30 años, menos la gestión de Ángel Herrera , nos llegaron desalojos , nos llegaron intimaciones , pero ninguna autoridad se acerco a hablar con nosotros , fuimos amenazados , nos dijeron que nos iban quemaron los galpones , que nos iban tomar las tierras y ninguna autoridad se hizo cargo y así llegamos al 26 de Mayo 2020 con un desalojo porque el IPVU nos hizo un juicio de desalojo a mi padre a los que ocupamos ese lugar, juicio que ganamos en primera instancia y lo perdemos en segunda instancia y nos llega un desalojo en plena Pandemia , que según el oficial de Justicia el decreto nacional para nosotros no regia, así el 26 de Mayo esperamos el desalojo porque no solo iban desalojar a mi hermano y su familia sino a todos los propietarios de los animales que están en el predio. Ninguna autoridad de acerco, nosotros con mi hermano vinimos hablar con el Intendente, pero nadie levanto el teléfono. Nosotros como familia no desconocemos que Junín de los andes tiene una emergencia habitacional, pero no es culpa de las familias que están en ese predio ni de la familia Quezada, es porque nadie se atreve a mirar mas allá, nadie se atreve a mirar a la izquierda o derecha de Junín de los Andes, o enfrente del predio que ocupamos hoy, km y km de tierra que tranquilamente se podrían gestionar, tierras que no son inundables. Esa es la historia de estas familias que estamos ahí y tenemos animales , y estamos dispuestos a poder negociar , tenemos la intención de no irnos , de no dejar esas tierras y continuar con el proyecto de mi padre que hoy por cuestiones de salud no puede seguir, pero mi hermano se preocupado muy bien de seguir , solo ocupamos una porción del predio, porque hay una porción que la ocupa la Municipalidad con un galpón donde están los animales de empleados municipales y los animales que andan por la calle y son secuestrados , pero con las autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales nosotros queremos negociar , tenemos esa intención y aunque suene egoísta y soberbio los integrantes de la cabalgata no vamos dejar ese predio, ya se lo expresamos al Intendente , se lo expresamos a Marcelo San Pablo en una comunicación telefónica que tuvimos” manifestó Mariela Quezada.