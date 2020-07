Luego fue turno de expresarse de Martin Quezada, quien le recrimino a la Concejal Laura Rifo qué sentía al ver a su hijo o padre ir al predio andar a caballo , si no sentí lo mismo que ellos, -“ Una pregunta a la concejal Laura Rifo ,-¿Qué siente usted cuando ve a su nieto , cuando ve a su hijo , a su padre que hace mas de 15 años que está con nosotros ahí integrando la cabalgata, qué siente usted señora?, ¿Qué pasan por su venas?-le pregunto directamente a la edil – ,” Cuando usted ve que concurren más de 20 chicos todos los días, mi casa parece un comedor, usted nos ha visto todos los días, jamás salí pedir nada, en este momento lo único que pido es que piense eso nada más o usted no habla con mi hermana, con su nieto, su hijo que se crio con nosotros, con su padre que hace tanto que está ahí , y a todos los concejales y los que están presentes me gustaría que se acerquen con un par de botas de goma, que no salgan hablar a los medios que la familia Quezada tiene coronita , no, no tenemos coronita , yo hace 30 años que piso esas tierras y todos los días me embarro , mañana, tarde , noche alimentamos nuestros animales , yo y los 70 propietarios que están ahí adentro , nadie tiene coronita señor Quintulen (Carlos) , yo estoy peleando porque creo que me corresponde , yo estuve estos 30 años en esas tierras y todos los gobiernos nos mandaron hacer tomas , pero como tenemos gente buena y que piensa iban y nos decían que los habían mandado hacer tomas “ – expreso Martin Quezada.