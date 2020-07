La concejal Laura Rifo le respondió a los hermanos Quezada y le explico que ella es concejal y debe defender a la comunidad en general y ser neutral en estos casos , si lamento que no lo hablo antes con Verónica Quezada con quien es amiga , pero ratifico su postura de solicitar las tierras para viviendas ,-“ Todo el mundo sabe el cariño y afecto que tiene mi nieto por los caballos , conozco el lugar, sabe la familia Quezada que ido al lugar , un montón de veces, pero hoy estoy un lugar neutral , un lugar donde debo decidir por la comunidad en general, solo la comunidad y Dios saben mi decisión , lo único que lamento y pido disculpas en especial a Vero, porque es y yo la considero mi amiga y yo se lo debería haber planteado pero lamentablemente salió en los medios antes que yo se lo pueda explicar , de hecho se lo plante a mis compañeros porque yo estoy en una situación especial, pero estoy en lugar con una comunidad a cargo, tengo que ser neutral , pero pienso, tengo sangre, soy una persona , pero hoy estoy como referente de una comunidad , pero yo ya tome una decisión aunque tenga que perder un montón , todos saben que he llevado a mi papa cuando llueve , todos nos conocemos, yo no me hago la otra , soy de Junín , sigo siendo la misma mas allá de los adjetivos y descalificativos que me puedan poner, no me hago cargo de esas cosas , y como dice Mariela lo podemos solucionar en dialogo , dialogo de persona a persona no por las redes sociales , ni maltratándonos porque la violencia y la agresión no nos lleva nada y Ustedes no han recibido esa agresión de parte mía , no la han tenido , yo espero lo mismo , el dialogo, la negociación como dicen ustedes pero jamás se acercaron a nosotros , y este es el lugar , en la banca , ustedes saben dónde estoy y lo podemos dialogar , es mas cuando fueron al Ejecutivo acá no vinieron , acá nadie se quiere pelear con nadie “ respondió Laura Rifo.