El concejal Carlos Quintulen (MPN) a quien acusaron de haber dicho en los medios que la familia Quezada tenia “coronita” al pretender quedarse con esas tierras , explico que si puede construir en lugar y que van insistir con el pedido para viviendas ,-“ La verdad que no lo conocía Martin , mas allá de haber hablado por teléfono en alguna oportunidad , pero verlo cara nunca, pero yo fui la persona que inicio esta solicitud al Ejecutivo ., al IPVU , lo compartí con mis compañeros de bloque y con mis compañeros de la oposición del Frente de Todos y UCR , y a veces dicen que para están los concejales , vienen a calentar una silla, escriben dos o tres cosas y se van , yo no estoy acá para calentar una silla y nosotros nos hemos puesto al hombro un monto de problemáticas que tiene la ciudad de Junín de los Andes y una de ellas es la emergencia habitacional y ahora con la Pandemia se ha agudizado mucho mas , y salen a luz, salen la municipalidad y se expresan en Concejo Deliberante , y como dicen ustedes si es mochila bastante grande y veces no podemos dar las respuesta , pero si yo al menos duermo tranquilo porque los actos o acciones que estamos llevando a cabo tienen una lógica , me parece bárbaro que nos pongamos a negociar si vale el termino, porque veces uno dice “negociar” y después lo asocian con la corrupción , con el curro, que van hacer estos, negociar en el buen sentido , obviamente como lo inicie yo voy poner la cara y yo cuando digo que ninguna familia tiene coronita, no solo lo digo por ustedes, sino lo digo por todas las personas que nos vienen a tirar el apellido sobre la mesa, yo soy Quintulen y tengo mucha historia en Junín de los Andes, mi familia tiene mucha historia en Junín de los Andes , no escribimos libros como su familia , libro que no he podido leer, se de la historia de Jaime Quezada por los comentarios porque lo hemos visto, porque uno es de Junín , pero conozco su trayectoria y nunca la voy negar , y en esto de tratar de solucionarlo de mejor manera y entiendo a la gente que tiene sus animales , pero mi viejo también tuvo sus animales con Salazar, con Gallardo, tenía que venir a las 5 la mañana las vacas , que después estaba medio cieguito y no las encontraba , se las comían , se las carneaban, yo también las vi todas y hasta me iba a caballo hasta Chiquilihuin , nadie me la va contar , algunos no van creer , pero también tenemos historia , pero no por eso estamos en un lugares que no nos corresponden , y los vecinos que tienen ahí un animal lo deben tener como una mascota , porque no es solo tener un animal , porque tengo mi suegro que viene todos los días darle de comer, darle las vacunas, los remedios , es un integrante más de la familia el animal y yo y mi hermano no tuvimos la posibilidad de seguir lo que mi viejo en su momento hizo y dejamos que todos esos animales que tenia los pierda, que se los roben, que se los maten, no tuvimos la capacidad que quizás tuviste vos (Martin) de seguir la tradición que te inculco tu padre , eso es poco lo que pasa y para los vecinos que tiene ahí sus animales también hay alternativas para ellos . Y vos decís que tenes que andar con botas de gomas con agua, nieve y es porque hay una necesidad habitacional que no ha sido cubierta, yo respeto tus ganas de estar en el lugar a pesar que no tenes ningún tipo de servicios y no lo vamos discutir, pero lo que si vamos discutir es la redistribución equitativa de esos espacios con la personas que no tiene las mismas posibilidades. Nosotros no incitamos a ningún grupo de personas a ocupar tierras, lo he manifestado públicamente que estoy en contra de cualquier toma, hay que trabajar de la mejor manera y ordenado y como dicen ustedes que tienen una postura, nosotros también tenemos la postura de mantener la búsqueda de tierras para viviendas “expreso el concejal Carlos Quintulen.