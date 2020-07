El ingreso a la ciudad de Junín de los Andes, ha generado sinnúmero de situaciones, muchos de paso y otros que pretender quedarse en la localidad.

Hace unos días fueron expulsadas un grupo de 3 personas que venían de Cutral Co, y realizaron un video burlándose de las autoridades, este fin de semana pasado fue el caso de dos personas que pretendían quedar el fin de semana en Junín y San Martin, sin hacer el aislamiento de los 14 días.

En un auto, manejado por un miembro del Ministerio de Ciudadanía a cargo de Corradi Diez y una mujer que supo vivir en la ciudad, llegaron al control de ingreso donde les solicitaron los permisos y documentación, pero el pleito se genero cuando les hicieron saber que debían permanecer los 14 días en la ciudad y en San Martin de los Andes, al viajar de la capital provincial.

El hombre, tenía destino San Martin de los Andes, y la mujer venia a Junín, pero ninguno quería hacer el aislamiento, en tal sentido no les permitieron ingresar, e incluso se genero una situación más compleja ya que la mujer venia a buscar a su hijo que estaba con su padre.

El Ministro Corradi Diez dio su versión de los hecho , -“ Fue una situación en la cual , el Ministerio de Ciudadanía que en estos mas 100 días de pandemia hemos tenido muchísimas situaciones de reintegración familiar, de personas que han podido reunirse con sus hijos , de hijos que han pedido reunirse con sus padres , de gente al cuidado de adultos mayores y hemos hecho ciento de miles de kilómetros en todo el País para lograr esa situación, acá se ha dado un situación donde una madre después de un mes en un acuerdo con el papa de un bebe de 3 años y ponerse de acuerdo para la búsqueda de ese bebe que estaba residiendo en Junín de los Andes , la madre en Neuquén capital . No disponía de los medios , el padre tampoco contaba con los medios para ir a la capital a llevar al niño, lo que dispuso desde el Ministerio de Ciudadanía, porque nosotros tenemos a cargo Defensa Civil y Protección Ciudadana y se dispuso llevar a estar mujer a Junín para que esto sucediera así, en el ingreso se detecto esta situación y estamos en un momento donde mucha gente todavía quiere o intenta ir pasar el fin de semana o descansar a su logar de origen, esta mujer tenía un acuerdo telefónico con su ex pareja y el funcionario que la llevaba es del Ministerio que si tenía el permiso de circulación y además coincide que tiene el domicilio en San Martin de los Andes , cuando se hablo con la autoridades se dispuso que no podían ingresar a la localidad y amablemente dos funcionaria de la Municipalidad decidieron ellas ir hasta el domicilio del padre y Samuel (García) un gran amigo que tenemos en el Hospital nos facilito los medios para el traslado se sucedería hacia Neuquén, se re vinculo la madre con el bebe y emprendieron el regreso y todo esto sucedió en el puente que todos conocemos en la localidad” expreso el Ministerio Corradi.

Según el Ministro , en el control se interpreto de distinta manera la situación y por eso hubo confusión , -“ En el medio hubieron muchas situaciones , entiendo yo, sé interpreto de distinta manera e incluso se pidió a la Policía que buscara al padre , situaciones más confusas que no aportaron al momento, lo importante es que la mujer ya está su bebe en Neuquén y ya están re vinculados gracias al trabajo y al entendimiento que todos pudieron priorizar ene se momento en el control” manifestó.

Se le pregunto al Ministro porque no traían un papel o no se aviso antes que ellos venían a retirar a un bebe , para evitar esta situación, -“ En el DNI del bebe ya figuran los datos de la madre y era un acuerdo extra judicial, desconozco la relación de la pareja pero no había habido una relación tensa en la cual había habido una mala intención , sino que había una Pandemia de por medio y los había separado y no se podía lograr reunirse , nosotros nos hacemos eco de la situación a través de otro Ministerio y dispusimos las herramientas para que su madre retire a su bebe en sus brazos y regresen a Neuquén capital”, si reconoció que el funcionario que traía a la madre tiene domicilio en San Martin ,-“Tiene domicilio en San Martin de los Andes, como muchos funcionarios de la Provincia que hoy trabajan en el gobierno y son de distintas localidades, yo tengo domicilio en Cutral Co por ejemplo” especifico el Ministro .