El responsable de Defensa Civil del Municipio dio otra versión de lo sucedió en el ingreso.

Norberto Ocare expreso que el funcionario del Ministerio de Ciudadanía y la mujer que llegar al puesto de control no querían hacer los 14 días de aislamiento , si bien tenia los papeles de circulación , pretendían regresar el Lunes a Neuquén.

Ocare dio detalles del operativo y explico porque no los dejaron pasar , -“ Yo puedo trabajar donde quiera pero tengo cumplir los protocolos, si yo paso tengo hacer los 14 días , es así no hay otra vuelta y venia de Neuquén y el protocolo dice que ingresando de la localidad de Plottier, Neuquén y Centenario vas 14 días de aislamiento , eso está por Salud y se va seguir cumpliendo, no es que porque trabaja en donde sea puedo venir estar 2 días y después me vuelvo, no , ahí fue donde empezamos con los tire y aflojes , si uno veía bien el permiso de ese hombre estaba bien, el domicilio en ese documento decía San Martin de los Andes , pero bueno si el entraba tenía que estar 14 días y el digo que no , que no se iba quedar y no pudo pasar . La señora que venía con el también venia con la misma de pasar Sábado y Domingo , y el Lunes se volvían , ahí estaba más complicado si bien ella era de Junín , su domicilio es Neuquén ahora , no tiene domicilio en Junín , entonces no se puede y si pasaba se tenía que quedar los 14 días y ella decía que no podía , nos dijeron que no tenia combustible , así que bueno los acompañamos a la Axxion(estación de servicio) y se vuelven-les dijimos- pero ya que venimos la mujer va llevar su nene – nos dice . Así que ahí se le dio intervención a la Secretaria de Familia, así que ellos fueron hablaron con la madre, con el padre y eso lo manejan ellos, yo no puedo decir nada, finalmente llevaron el bebe al puesto y se tuvieron que volver” expreso el funcionario municipal.

El responsable de Defensa Civil local expreso que a ellos en el puente les dijeron que venían y el Lunes se regresaban, que no había podido escuchar el argumento mediático que dio el Ministro ,-“ Eso es lo que nos dijeron a nosotros, la verdad yo no pude escuchar lo que dijo el Ministro , pero nosotros hablamos por lo que ellos nos dijeron, que venían el fin de semana y cuando nos vayamos nos llevamos el nene de la señora , se les explico que debían hacer el aislamiento y que si habían mas conviviente en la casa también debían hacer el aislamiento , y eso se les complicaba , así que les dijo no podían ingresar . Andaban en auto blanco y tenían con un plotter en el tablero que fue lo que nos llamo la atención “expreso Ocare.

Según Ocare , ellos sabían que esas personas entraban, pero bien no sabían como hacían , -“ Ya cuando llevas más de 100 días , vas teniendo contactos y nosotros sabíamos que esas personas entraban, pero no sabíamos bien quienes eran , pero cuando vimos el auto con ese plotter nos llamo la atención y ahí nos dimos cuenta que ese era el auto y se les comunico que no iban poder pasar , se llevo un tiempo largo hasta la Secretaria de Familia hizo su trabajo , llevaron el nene hasta el puente y bajo ningún punto de vista podían ingresar sino no hacían los 14 días de aislamiento en cada localidad “ expreso Norberto Ocare.