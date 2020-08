El Concejo Deliberante por unanimidad le devolvió un listado de postulantes enviados por el MTD, por no reunir los requisitos para tal fin.

El concejal del MPN , Carlos Quintulen , leyó el escrito del intendente Carlos Corazini que decía , -“ tengo el agrado de dirigirme a ese cuerpo deliberativo, remitirles nota enviada por Guajardo Gustavo delegado del MTD Junín de los Andes, donde presenta listado de postulantes , conforme a ordenanza , para su conocimiento y posterior tratamiento “ , la cual fue tratada y devuelta al intendente por no estar acorde a los requisitos establecidos y así lo hizo saber el concejal Quintulen, -“ Solicito que este expediente sea devuelto al Ejecutivo Municipal, nosotros hemos sido muy claros desde el comienzo de la documentación que debe presentar la organización MTD para poder el día mañana que sus integrantes reciban tierras , las cuales hemos venido trabajando y hemos venido acompañando durante mucho tiempo, pero en este expediente que hemos tomado contacto solo nos envían nombres y apellidos, obviamente bajo ningún punto de vista vamos aprobar así como esta , por eso solicito al resto de los concejales devolverlo así como esta al Intendente para cuando tengan la documentación que correspondan vuelva de la mejor manera, que es el requisito que exige el INMUVI para que una persona sea beneficiada con un terreno y eso lo vamos respetar hasta el día que estemos acá , por eso solicito que se actué de acuerdo lo que establece el INMUVI” expreso el edil.

La petición de Quintulen fue aprobada por unanimidad de los concejales, y le devolvieron el expediente al Intendente.

Quizás esto haya sido la antesala para el ingreso de dirigentes del MTD al predio que está en disputa entre la familia Quezada y la Provincia.

Los dirigentes y miembros del MTD ingresaron al predio e instalaron una casilla en la mitad del predio, que ya los concejales habían solicitado la semana pasada a la Provincia para hacer un plan de viviendas, ya que pesa una orden de desalojo del predio ocupado, ya que la Justicia considero que los terrenos son propiedad del IPVU y no de la familia Quezada.

Ante esta nueva ocupación al parecer la Delegada del IPVU de Junín de los Andes, realizo una denuncia de usurpación al MTD, así se desprende de un posteo realizado por la propia organización que expreso. –“A USTED SRA SECRETARIA RESPONSABLE DEL “IPVU” QUE HOY OCUPA UN CARGO POLÍTICO DEJE DE PERDER TIEMPO DENUNCIANDO A NUESTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL MTD Y PÓNGASE A TRABAJAR, USTED COMO RESPONSABLE DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA SEGURAMENTE NO TIENE NI IDEA CUANTA GENTE DE JUNIN DE LOS ANDES HOY NO TIENE UN TECHO DIGNO DONDE PODER VIVIR DIGNAMENTE O SIMPLEMENTE CONTAR CON UN TECHO PARA PODER CRIAR A SUS HIJOS, PERO QUE PODRÁ LLEGAR A SABER USTED, SI A USTED SRA LE “SOBRAN LOS TECHOS”. ES UNA VERGÜENZA QUE EN JUNIN TENGAMOS UNA DELEGACIÓN TAN IMPORTANTE PARA LA POBLACIÓN Y LA GENTE NO PUEDA IR NI A TRAMITAR UN SIMPLE “RUPROVI”, PORQUE SEGÚN COMO USTED SE ENCUENTRE DE ANIMO LO HACE SINO VENI OTRO DÍA QUE LA SRA ESTE BIEN! DA MUCHA PENA SRA QUE ESTE OCUPANDO UN CARGO QUE ES TAN NECESARIO Y A USTED LE QUEDE TAN GRANDE. POR LO VISTO SRA USTED ESTA LLEVANDO CON TODO ESTO A QUE LA GENTE VALLA A LA DELEGACIÓN A PEDIRLE QUE LE SOLUCIONE EL PROBLEMA HABITACIONAL YA QUE USTED ESTA DENUNCIANDO UNA USURPACIÓN QUE NUNCA FUE Y QUE NO FUE CAPAS DE IR A PREGUNTAR QUE HACÍAMOS AHÍ. ASÍ ESTA JUNIN GENTE GRACIAS A ESTE TIPO DE PERSONAS QUE VIVEN DENTRO DE UNA BURBUJA Y NO VE LA REALIDAD O MEJOR DICHO NO LES IMPORTA VER LA REALIDAD DE LA FALTA DE TIERRAS Y TECHOS EN NUESTRA LOCALIDAD. LE HACEMOS SABER SRA QUE A NOSOTROS, EL”MTD” SU DENUNCIA NOS DA MAS FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE PORQUE SI ALGO NOS DESTACA ES QUE NOSOTROS NO DAMOS NUNCA “NI UN PASO ATRÁS”

MTD DELEGACIÓN JUNIN DE LOS ANDES” .