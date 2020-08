Los transportistas de la ciudad se presentaron en el Concejo Deliberante, para reclamar la condonación de impuestos.

Los responsables de empresas de transporte turísticos y escolares , fueron al recinto del Concejo a solicitar la intervención de los concejales para tratar de convencer al Ejecutivo Municipal para que condone algunos impuestos como patentes o licencia comerciales, atento a los 4 meses de inactividad que tienen a raíz de la pandemia por coronavirus.

En su mayoría realizan prestaciones en el ámbito educativo con el traslado de escolares, explicaron que hace 4 meses que están parados y recien están cobrando el año 2019 e incluso les pagaran con bonos la Provincia , en ese sentido es que solicitaron la condonación de impuestos , pero hasta el día de hoy no habían tenido respuestas , así lo explico Daniel Carlleti en la banca del pueblo,-“ Hace dos meses aproximadamente le presentamos una nota al Intendente pidiéndole eximición de patentes y determinadas tasas que pagamos , nota que todavía no ha sido contestada y hace 15 días aproximadamente la presentamos en el Concejo Deliberante la misma nota, solicitando la eximición de patentes, tasas de habilitación, y nos respondieron con la negativa, hoy se está presentando en toda la Provincia . Hay Municipios que ya lo han aprobado como Cutral Co, Plaza Huincul y Centenario e incluso los Municipios de Cutral Co y Plaza Huincul les han dado a los transportistas prestamos a tasas muy bajas para poder sobrellevar la pandemia, lo que nosotros necesitamos , y en este caso no es plata , sino que nos condenen las tasas , lo que corresponde al Municipio ya que nosotros estamos cobrando recién lo que nos deben del año 2019 , nos van pagar la parte del 2020 con bonos , tenemos deudas del año 2019 que recién estamos cancelando , tenemos una masa salarial como es mi caso y de varios de 150 a 200 mil pesos mensuales , e incluso en estos días de pandemia yo tuve que pedir un prestamos al Banco a las tasas altas que ya saben y hoy lo estoy devolviendo , y ya sé que saben que hemos cobrado y tal vez para muchos es una cifra sideral, hemos cobrado 1 millón, 1 doscientos , pero para nosotros no, es mas no tenemos un mango porque es para sueldos y para lo que debíamos y hoy hace 4 meses que estamos parados todos , y hoy volvemos a insistir con esto porque necesitamos definición y muchos estamos generando deuda y no tenemos como pagarla, por eso pedimos que revean la situación con el pago de patentes y demás “ expreso Carlleti.

El concejal Luciano Casajus dijo que hay cuestiones que ellos no pueden hacer

El edil del Frente de Todos leyó la nota que enviaron los transportistas , y explico que hay impuestos o habilitaciones que ellos no tienen injerencia y en tal sentido solicito que se envía Provincia una nota con dichos pedidos , -“ Ya que están presentes parte de los transportistas y ya lo hemos dialogado , que en virtud del petitorio y que ya lo hemos tratado en el Concejo la semana pasada y tiene que ver con el pago de patentes , pero los otros dos pedidos que tiene que ver con habilitaciones y verificaciones le corresponde a la Provincia del Neuquén , con lo cual propones enviar una comunicación a la Legislatura y a la Secretaria de Transporte de Provincia elevando este petitorio para ver si podemos lograr que sea atendida la demanda de la condonación de tasas y verificación “.

La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los concejales , para trasladar el petitorio a la Legislatura provincial y al Gobierno Provincial para que intervengan , en cuanto a las patentes, desde el Municipio no han dado respuesta hasta el momento