La muerte de un perro genero una gran controversia sobre la persona del doctor Beltramo, ya que desde un grupo de vecinas lo acusaron; sin nombrarlo, de haber matado un perro camino al Curruhue.

El médico tuvo un contacto vía facebook con una de las personas que lo denuncio públicamente y se hizo cargo del hecho, y dio su versión.

En el facebook se público, sin nombrar a la persona, que un conocido medico local había ido camino al Curruhue y había matado un perro en forma violenta; “Un hombre muy reconocido de Junín de los Andes, en una camioneta color gris, camino hacia el Curruhue, tuvo el descaro de matar salvajemente a su propia mascota. A simple vista se muestra que ya estaba en mal estado de salud, pero este hombre teniendo los recursos como para llevarlo al veterinario para lo que ayuden, toma esta decisión horrible. Lo ahorco en un árbol y luego golpeo su cabeza con esas piedras que se ven (agregan una foto), hay gente que lo vio dando vueltas y escapando de ese lugar haciéndose el pelotudo.

Asco da el señor Medico, vergüenza ajena y más que vergüenza, siento lastima por usted, todo vuelve en la vida”, expresaban adhiriendo el Grupo Lihuen.

Pero el doctor Beltramo se comunico con una de las personas en las redes sociales y expreso, “Buenas noche me presento, ya que no se si nos conocemos, tal vez si. Varias personas me avisaron que Ud. “destruiría” mi vehículo, le cuento mi verdad, Usted es libre de aceptarla o no, en fecha, con dolor, debí sacrificar mi perro, se realizo una preinduccion de ketamina y luego succinilcolina, ambas a dosis de 1 mg kilo, luego lo lleve al campo para darle un entierro, Lo cubro todo con piedra” expresa en el primer tramo de su descargo.

Luego agrega -“Creo que fue el procedimiento correcto, ya que tenia mastocitosis, una forma de cáncer y ahora estaba terminal, así que opte por lo menos sufriente para él, No lo ahorque, No le tire piedras, No le hice daño alguno, mas allá de su cruel enfermedad como afirman en las redes. Ahora como Usted. escribió que destruiría mi auto, bien Usted. decide, vivo en el Centro, es fácil de encontrarme, lo invitó a ver la otra cara de la realidad, pero bueno como Usted. escribió eso, al menos ya lo sabemos “y firma Adelmar Beltramo Olavarría 380 dirigiéndose a un vecino en las redes sociales.

Pero la polémica no termino allí, ya que una de las chicas que publico el hecho le respondió, Jhessi Lucero, agradeció hacerse cargo del hecho, pero le refuto su versión,- “ Primero soy yo quien saco a la luz ¿porque habría de escribirle a otra persona?. Segundo , que tierna sepultura señor, una cadena y tres piedras en el cuello.

A mí también me toco sepultar mi mascota, que quedo ciego y tuvimos que sacrificarlo, “Preinduccion”¿ de tantas porquerías?, No creo que todo eso deje un charco de sangre, lamentablemente se mando al frente solo, muchas gracias por hacerse cargo y que Dios lo bendiga señor “ expreso Lucero en su respuesta al descargo del doctor Beltramo.