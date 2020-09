El Intendente Carlos Corazini expreso que Carlos Rivera, presento la renuncia al gobierno Municipal por haber quedado involucrado en una denuncia en Justicia Federal por haber intentado obviar el control en el acceso a la ciudad.

Corazini expreso que él no hizo ni recibió ningún llamado para intervenir en el caso, más allá que el involucrado era un funcionario del Gobierno , y en cuanto al caso Rioseco y el funcionario provincial quienes también intentaron ingresar a la región, el intendente dijo que él no iba hacer política de esos casos, pero si se daba postura sobre Rivera -“ Yo voy hablar específicamente por el caso del funcionario municipal Carlos Rivera que se hicieron todas las actuaciones, se secuestro el vehículo , esta notificado de una causa federal , seguramente va tener hacer frente a la multa que le corresponde , el reconoció a través de una nota , puso a disposición por escrito su renuncia , lo he dicho acá no hay hijos, ni entenados . Yo no levante el teléfono para hablar por esta situación con ningún funcionario de ninguna Fuerza de Seguridad porque no corresponde, y eso debe ser ley pareja para todos “expreso el intendente.

El intendente no quiso entrar en detalles, pero si dijo que Rivera admitió que quiso obviar los controles, -“A esta altura yo creo que los detalles de la situación, el reconoció su equivocación, el dice que cometió un error. Yo hable con Rivera le he manifestado mi enojo, mi preocupación , el lo entendió y también está claro que aparecieron los actores políticos en esto , yo no hablo cuanto intento ingresar Rioseco, no hablo cuando Fernández se junta con Moyano a comer asado , no es que colgamos de la plaza porque es del gobierno de Corazini o no lo colgamos de la plaza porque es del gobierno nacional , me parece que querer sacar tajadas de esas situaciones es muy bajo “ expreso Corazini.

EL jefe comunal expreso que él no interviene en ningún caso , -“ Hemos tenido reuniones con Fiscal Rubio, con Jefe de la Policía, los oficiales y sub oficiales que les toca estar como responsables a cargo del Puesto nº 1 , nosotros apostamos muchos al Puesto nº 1 porque es el lugar o la mayor defensa que tenemos . Y ahí pasa de todo, hace dos semanas atrás una mujer que no se le permitía el ingreso comenzó a autolesionar y se provoco heridas, hay situaciones difíciles que realmente se viven ahí, y por eso digo que el personal que está ahí muchas veces se agota de vivir estas circunstancias” expreso el intendente .

En otro orden el intendente informo que ya han habido al menos 200 casos sospechoso en la ciudad , pero todos con resultado negativo , “ en distintas circunstancias, han tenido los síntomas , de hecho nos paso acá con una compañera en Economía , donde cerramos preventivamente dos días , tenía fiebre y era producto de una muela , pero por tener los síntomas y prevención se hizo el hisopado , se tomaron las medidas de aislamiento y a las 48 horas dio negativo. Hay que destacar el trabajo que llevan adelante en el Puesto nº 1 tanto las fuerzas nacionales como Policía del Neuquén, ya que no es una tarea fácil. ” manifestó Corazini.