El intendente Carlos Corazini hablo de las actividades que se van desarrollar en la ciudad y los protocolos.

Los próximos días el Gobierno Municipal organiza un auto cine, con venta de comida y cine en el predio de la ciudad deportiva, pero no es el único evento que se va desarrollar, de hecho el intendente mantuvo una reunión virtual con el Gobernador Omar Gutiérrez y el Ministro de Turismo Nacional Matías Lammnes, donde ya analizan la realización del Eclipse para el mes de Diciembre.

Corazini explico, -“el tema del futbol lo hemos hablado con las Ligas y está claro que no va haber un vuelta en lo inmediato al futbol, si se están permitiendo el futbol 5 y los entrenamientos, es algo que el mismo Ministro hablo porque se lo pregunto el Gobernador Gutiérrez, donde se hablo también. Estamos planificando los eventos que se viene con una Plan A y Plan B , ayer lo hablamos para ver cómo vamos insertando las comunidades porque va haber un momento en el cual vamos tener comenzar a convivir con aquellos que van venir de otros lugares , de otras Provincia que van venir a vacacionar y para eso se están buscando algunos dispositivos que sean de rápido control y permitan determinar que esas personas que vienen de otro lugares o de otras provincias no tienen el virus , mas tarde o más temprano va suceder , pensar que haya caso 0 en todo el País o en Mundo para poder recibir gente , es algo que no existe entonces vamos tener. De hecho el Ministro Lammnes comentaba que se están haciendo 2 vuelos a Miami , 2 vuelos a Europa de los repatriados y eso está sirviendo como prueba piloto de lo que va la posibilidad que en Octubre se retomen los vuelos , esto obvio es la planificación, después hay que ver en Octubre como estamos con respecto al virus , porque hablamos de la Temporada de Pesca , hablamos de Eclipse que va ocurrir con o sin coronavirus , y que tiene un costado sanitario que son los anteojos que hay tener para poder mirar al cielo y ver el eclipse , de lo contrario puede traer una consecuencia en la vista , para eso estamos trabajando con un Plan A con coronavirus y Plan B sin coronavirus” puntualizo el intendente .