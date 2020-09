El Director de Defensa Civil de Junín de los Andes, Norberto Ocares, dialogó con San Martín Online y expresó que fue “una irresponsabilidad salir a una ciudad fuera de la microrregión a comerse un asado y después negar el viaje con el personal de salud”.

Desde su aislamiento y en comunicación telefónica con este diario, el Director de Defensa Civil de Junín de los Andes manifestó “el policía se fue luego de una guardia, la familia de él es de Piedra del Águila y llevó a otro compañero que tenía que buscar un vehículo que le habían chocado en Neuquén. Una vez en Piedra, el policía se quedó a comer un asado porque era el cumpleaños del suegro, lo que no pude averiguar aún, es si el otro compañero también se quedó en ese asado” expresó.

“Si no lo denuncia la policía lo denuncio yo”

La indignación de Norberto se basa en el trabajo arduo que llevan realizando desde el inicio de la pandemia “como no cuentan la verdad de lo que hicieron, les hicieron el hisopado a ambos, o la policía hace algo o los denunció yo. Este hombre se fue a Piedra, se comió un asado y cuando volvió no dijo que había estado en esa ciudad, salió de nuestra microrregión y ahí ya está en falta. Es más, hoy me llegó el dato de que toda la familia de este hombre está aislada y saber eso te da bronca, se metió con la salud de mi familia, con la salud del pueblo y esto no puede ser” y agregó “la policía debe hacerle el sumario que corresponde. Cuando yo me entero enseguida le comente a la gente de la Dirección de la Policía, y ese dia teniamos una reunión del COEM y despues conferencia de prensa, hasta ese día la policía no dio la cara, no se presentó nadie a la reunión del COEM ni a la conferencia, fue más fácil borrarse y no dar la cara. Desde la dirección nadie salió a dar la cara y yo no tengo problema en decirlo y me hago cargo de lo que digo, esta persona se metió con la salud de todos y si se la mando que se haga cargo” remarcó Ocares.

Por otro lado en cuanto a las investigaciones del nexo de este caso dijo “pobre la gente del hospital que buscaban el nexo, y el tipo les negó haber salido de la ciudad, así que me pidieron que ayudara en la búsqueda de datos para que puedan comprobar su viaje y a través de salud logré dar con los datos de la familia y ellos están en cuarentena en Piedra del Águila por casos de covid en la familia. ahora espero que la hoja de los registros de ingreso a Piedra, no desaparezca porque ahí va a saltar el viaje que negaba haber realizado” anticipó.

En cuanto a la situación de la gente que realiza los controles expresó “ahora están cubriendo el puesto uno algunos de tránsito que no estaban en esa guardia, personal de Gendarmería y municipal, porque al aislarse a toda una guardia de Policia y Gendarmeria hay que buscar personal para que no quede desprotegido el puesto. Yo espero que al fiscal Rubio no se le pase este tema y actúe de oficio porque se que a todos los policías los notificaron para que no hablen de este tema y si no lo hacen hago yo la denuncia como un ciudadano más. Voy a esperar que va a pasar, en teoría debería haber una denuncia que tenga los pasos legales como corresponde, además se está investigando si no realizó adicionales en un supermercado local” y agregó “nuestros resultados estarían miércoles o jueves, así que estamos a la espera de eso, por ahora yo me siento bien, sin síntomas” finalizó a este diario.(San Martin Online)