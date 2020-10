Al día jueves a última hora se registraban 11 casos activos, y más 90 personas aisladas por el nuevo foco de contagio de coronavirus.

Todavía no pueden determinar el paciente 0 , si bien tienen detectado un paciente que el día 29 de Septiembre sintió síntomas , no realizo la consulta medica pertinente , desde ahí hubo un contacto estrecho con una trabajadora de Salud a quien contagio, y así habría continuado el contagio familiar.

El día Miércoles el Intendente Carlos Corazini junto al Director del Hospital Agustín Fagès, y acompañados por el Viceintendente Enrique Flores y el Dr. Abel Zurschmitten del equipo de Epidemiologia. , brindaron una conferencia de prensa donde se informó a la comunidad sobre los 7 nuevos casos positivos de coronavirus (COVID-19) y las nuevas medidas que se tomarán a partir del viernes 9 de octubre.

“Pasamos de no tener casos activos en Junín de los Andes a tener lamentablemente 7 casos positivos en el día de ayer “expresó Corazini “Estamos en una situación distinta a los casos anteriores en cuanto a los nexos y contactos, y a la diversidad de contagios lo cual hace que la tarea sea mucho más compleja, y no sabemos la magnitud que puede tener en las próximas horas” horas” expreso.

Corazini resaltó que junto al COE, se ha estado realizando una evaluación en cuanto a las medidas de prevención, de restricción y difusión “Si en algo coincidimos que nuevamente aparecen estas situaciones de reuniones sociales y familiares “El Ejecutivo resaltó que estas situaciones a pesar de estar prohibidas algunos las llevan a cabo igual y generan estos focos infecciosos “Esta es una situación que nos preocupa” expresó.

El Intendente informo que a partir del próximo viernes 9 de Octubre no se podrán realizar ninguna actividad religiosa, deportiva o cultural que involucre (hasta 10 personas). Además resalto que se hará un control más estricto de las juntadas futboleras en canchas y playones. Por otra parte informó que el horario de cierre de los comercios continuará (hasta las 20 hs), el de gastronómicos (hasta las 24 hs) como el horario de circulación “El Problema no son los horarios, el problema son las juntadas que se realizan, no podemos castigar a un sector de la comunidad porque unos pocos no cumplen”. Corazini informo además que el decreto vigente se prorrogara a partir del viernes 9/10 por 72 hs, y estará sujeto a la evolución de los casos.

Por otra parte el Intendente, destacó la labor del Hospital de Junín de los Andes y la incorporación de nuevos test rápidos que ha distribuido el Gobierno de la provincia.

“Vamos a intensificar los controles sobre los encuentros familiares y sociales que se llevan a cabo especialmente durante el fin de semana”, indicó el jefe comunal “Hay que evitar la concentración de gente”, agregó. “Si no entendemos que tenemos que resguardarnos y resguardar la salud de la familia y la comunidad, vamos a tomar otro tipo de medidas que no queremos toma”, como volver a Fase 1 de aislamiento, advirtió Corazini, lo que implicaría la prohibición para la circulación y de apertura de comercios.

“Se trata de que tengamos miedo, porque de ninguna manera podemos pensar que acá no pasa nada… Tengamos miedo porque así vamos a tener algún grado de responsabilidad individual y social “, pidió el Intendente. En este marco, “vamos a comenzar a trabajar en restricciones para la venta de bebidas alcohólicas”, aseguró el jefe comunal y destaco el (alto consumo de alcohol) que se produce en las llamadas”JUNTADAS” que organizan algunos vecinos y en las que se producen contagios.

Por otra parte el Director del Hospital Agustín Fagès recalcó que estos nuevos contagios surgen de las reuniones familiares o sociales, como factores de contagio y adelantó que hay alta probabilidad de que en las próximas horas se confirmen más casos. No obstante, dijo”no hay ningún caso grave, todos son de leve a moderado”.