Según el reporte del Hospital local, se han confirmado 61 casos positivos de coronavirus en la ciudad de Junín de los Andes.

El reporte incluye el total de todos los casos , con 495 casos estudiados , de los cuales 397 casos dieron negativos desde el inicio de la pandemia, con 73 casos positivos, de los cuales 61 están activos al día de hoy , 12 recuperados y 25 casos quedan pendientes de los resultados.

Si bien el informe habla de Junín de los Andes, no se aclara que casos son de la zona rural, si bien la ciudad es cabecera del departamento Huiliches, y se sabe de casos positivos en algunas zonas rurales, desde el Hospital no se ha hecho esta descripción.

En el reporte anterior, se informo que 16 casos se habían diagnosticado por criterio clínico epidemiologico, es decir, son personas que conviven con un caso positivo, presentan sistemas compatibles con coronavirus y en esos casos no se hacen hisopados.

De la gran mayoría de los casos, existe un nexo epidemiologico, y solo 3 casos buscaban saber cómo se había contagio.