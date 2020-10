El Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley con que contempla una serie de medidas medidas de emergencia para la protección de la población socialmente más vulnerable.

El diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco presentó un proyecto de ley con medidas de emergencia. La norma, problematiza la eficacia de la vuelta a la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) sin medidas de protección para la población. Y señala que la mayoría de los intendentes no acataron las medidas establecidas por el Gobierno provincial ni tampoco los empresarios y comerciantes tampoco.

Blanco explicó que el proyecto propone “medidas elementales y urgentes con el fin de proteger la vida de las familias más vulnerables de la población. Porque la crisis sanitaria y social no afecta a todos por igual”.

En los fundamentos señalan que el sistema de salud está colapsado con el 99% de la ocupación de camas y el personal está agotado. Que la desocupación en Neuquén superó la media nacional y en un año se perdieron 35.000 empleos. Que desde abril, 104.000 son las familias que dependen del Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos.

“Para hacer frente a la emergencia sanitaria, laboral y social no alcanza con medidas de restricción. Quedarse en casa, es una campaña que no puede transformarse en una política de Estado. Sobre todo cuando hay miles de familias que no tienen siquiera un techo donde “quedarse”, o viven en condiciones de hacinamiento”.

En este sentido, criticó al Gobierno provincial por no tomar medidas de fondo desde el inicio de la pandemia. “No puede caer el peso del retroceso de fase sobre las condiciones de vida de los trabajadores informales. De los sectores más vulnerables y de la población sin vivienda. Sin tocar los intereses de las cámaras de empresarios, de los dueños de las clínicas y laboratorios privados, sin garantizar condiciones mínimas de vida y salubridad para las grandes mayorías, el regreso a la fase de aislamiento implica la profundización de la desigualdad”.

El proyecto propone entre otras medidas, la entrega gratuita de insumos para la prevención prevención como ser alcohol en gel, jabón sanitizante. También, la provisión de servicios básicos de agua, luz y gas a las familias que habitan las tomas, asentamientos y barrios provincia. Así como partidas alimentarias, salario de emergencia de 30 mil pesos. Y en los casos que no tenga condiciones habitacionales adecuadas, que les garanticen hoteles o refugios para el grupo familiar.

También propone una serie de medidas de protección y cuidado para la primera línea. Como testeos masivos, incorporación de personal, licencias y reducción de la jornada laboral.

El Frente de Izquierda vuelve a insistir con la centralización del sistema de salud bajo la órbita estatal pero administrado por los trabajadores y trabajadoras de la salud y los usuarios.