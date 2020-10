El Director del Hospital, Agustín Fagez dio la postura institucional del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén en cuanto a la difusión de los farmacéuticos locales.

En la conferencia de prensa, el Director del Hospital explico , “ EL Ministerio de Salud de la Provincia ha hecho un informe dentro del COE provincial, en el ultimo ítem , donde dice que no remienda el uso del Ibuprofeno inhalado hasta tanto no haya mayor evidencia en su eficacia y seguridad “.

Ante las consultas reiteradas de los medios locales , Fegez expreso que el medicamento debe ser eficaz, “ Para que un medicamento sea eficaz y seguro se requiere un sin número de estudios clínicos que tienen que tener una calidad para ser aprobados como tal para que generen un grado de evidencia y que sea posible después aplicar ese medicamento, hasta este momento no hay ningún estudio clínico que sugiera o de fuerte evidencia que el Ibuprofeno inhalado sea eficaz para el tratamiento del COVID”.

Se le pregunto si las farmacias estaban autorizadas a vender o entregar ese medicamento, -“Si hay un laboratorio de preparados magistrales y el farmacéutico tiene la orden médica para darlo o está autorizado. Con respecto a la posición del Ministerio de Salud de la Provincia está claro ya en el comunicado que no es una droga que ellos estén recomendando hasta tanto no se generen evidencia suficiente que apoyen eso, eso es lo que la Ministra Peve ha dictaminado a través del COE provincial y través del informe de la red de evaluación de tecnología sanitaria de la República Argentina, y este informe esta en página oficial” volvió a reiterar el director del Hospital local.

Por último, el facultativo evacuo otra duda periodística, en cuanto al suministro de Ibuprofeno en la guardia, -“La diferencia es la vía y suministro del Ibuprofeno, que está aprobado por vía oral o intravenosa y la vía de inhalación es algo que no está aprobado “finalizando la explicación publica ante la polémica por la publicación de parte de farmacéuticos locales. Que anunciaron poseer 100 dosis de Ibuprofeno inhalado.

Mientras tanto, desde la Farmacia De la Cruz, emitían el siguiente comunicado, -“ante las innumerables consultas que recibimos, es necesario aclarar que el Ibuprofeno nebulizadle es un medicamento indicado por el médico solamente en caso del ser CVOD19 positivo y presentar compromiso respiratorio. El Ibuprofeno nebulizante no previene la infección por coronavirus.

Reiteramos que es necesaria una receta médica para su entrega por uso compasivo, por esta modalidad este medicamento se entrega gratuitamente, ya que no tiene un valor económico ante la situación de la pandemia que estamos viviendo.

Es necesario aclarar que la AMAT no tiene hoy los estudios que lo aprueben, ya que en esta pandemia resulta imposible para el organismo realizar los mismos. Es que de allí surge la posibilidad de entregarlo por uso compasivo , basándose en los datos satisfactorios de su uso utilización en provincia como Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Chubut, Jujuy, Salta , entrega que se hace , reiteramos contra la presentación de la receta médica original (no por medios digitales) y correctamente prescripta por el profesional médico”.