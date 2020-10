El intendente Carlos Corazini hablo del inicio de la temporada de pesca en la microrregión.

Corazini lo hizo en la conferencia de prensa junto al Director del Hospital local, Agustín Fagez, pero aclaro que una cosa es la temporada de pesca y la otra es la temporada de verano.

El jefe comunal hizo la diferencia y explico que el verano no está definido todavía , y en cuanto la pesca tampoco fue muy claro ,-“ Es una actividad que tenemos que trabajar, que es la cuestión turística que un sector de la comunidad que necesita y requiere que esta actividad vuelva para poder subsistir después de 7 meses , eso requiere no solo en Junín de los Andes sino en todas las localidades y es un debate que mantuvimos ayer con el Secretario de Turismo con otras localidades , con la Ministra de Turismos de la Provincia, con el Gobernador viendo como se va poder instrumentar algún protocolo que se pueda permitir el ingreso de turista no solo de la Provincia sino a localidad turística como Junín de los Andes. Sabemos que hay zonas turísticas como Huchuelfquen que sabemos que hoy no está permitido el ingreso , en el día de hoy han confirmado la gente de Parques como la gente de las Comunidades que tienen el Comanejo de ese lugar que partir del 1 Noviembre va quedar abierto para la microrregión, así que para que quede bien claro, una cuestión es la temporada de pesca y la otra la temporada de verano, parecen la misma cosa, pero son cosas distintas en cuanto a los tiempos y protocolos y de este lugar es que digo que partir del 1 de Noviembre está confirmado la Temporada de Pesca, los permisos solo se van poder adquirir en forma online en la página de Turismo y en principio para la zona de Junín de los Andes y el Departamento va ser en el marco de la microrregión de esos lugares que no tengan circulación comunitaria de virus” explico Corazini.

En cuanto la temporada de Verano para la localidad y la zona, Corazini expreso que todavía faltan debates,-“El inicio de la temporada de verano que se inicia para mediados del mes de Diciembre y ahí aparece otra particularidad que comienza entre el 15 y 30 de Diciembre siempre a partir que se terminen las clases las familias preparan las vacaciones, y en este año particular todos sabemos que no ha habido clases y que puede ser que se planteen las salidas antes. Antes si tenemos nosotros un evento que es el Eclipse que va ocurrir con o sin coronavirus , el tema es como lo vamos poder manejar en el momento y la situación que tengamos con respecto al virus, así que eso son los temas que se han tratado en el día hoy en COE y nos ha llevado un tiempo importante el tema del turismo porque a partir del 1 de Noviembre se habrá para la pesca y ascenso al Volcán Lanin y al Malleo , y es donde está el Puesto 1 y se sabe que hasta hoy no estaba habilitado el acceso salvo los pobladores o sea partir del 1 Noviembre quedaría habilitado el Puesto 1 para acceder a esos lugares para la actividad turística y pesca , así que vamos trabajar en el transcurso de esta semana con las Fuerza de Seguridad para implementar con informantes turísticos del Municipio para poder de alguna forma acompañar a las fuerzas de seguridad y no recargar en sus tareas “- expreso el intendente.