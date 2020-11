Maestra de lengua mapuche y trabajadora del Museo Municipal, Olga Hueneihuen dio su ponto de vita sobre el eclipse.

Según Hueneihuen no es buena señal el próximo eclipse, según su visión cultural mapuche, sus mayores les contaban que esos hechos o sucesos debían encontrarlos todos unidos para pasar ese momento,-“ Ningún suceso del Cosmo, tan importante para la cultura nuestra, nosotros pensamos que no es buena señal, es una señal sí muy importante para nosotros y tener cuidado con esa cuestión, es un tiempo para ir preparándonos y estar con atención de la naturaleza , este oscurecimiento o eclipse es una señal para humanidad , que se van venir tiempos muy difíciles , el Sol y la Luna son astros y nos decían los abuelos que son los que dan las señales de cómo el mundo se va ir estando, como se va manifestar el Sol , de algo que nos va pasar a nosotros . Mi abuela nos decía que venían un montón de cosas, sobre todo este oscurecimiento del Sol ya que pueden venir grandes terremotos , como pueden venir las salidas de Mar, como puede volver a su lugar donde estaba antes , donde pueden pasar otras cosas , pueden venir mas pestes , así como se ha dado el tema de las ratas , otras enfermedades y hoy estamos con coronavirus que la verdad para nosotros es una epidemia que también ocurrió en otros tiempos, la abuela decía que todo lo que se nos venía porque la madre naturaleza nos daba esos avisos de tantas cosas que nos puede pasar, como mas enfermedades , terremotos , la salida de los mares. Los abuelos nos contaban antes y nos preparábamos en las comunidades , en esta época deberíamos estar preparados , la visión es estar reunidos entre los mapuches , reunirnos como familia, pedir fuerza , estar en oración como dice el hombre blanco , estar en el territorio, aunar fuerza para que no desaparezca (el Sol) que vuelva pronto , que no surja tanto dolor para personas, para los animales , para las plantas , para todo porque esto da que pensar lo que se viene, antiguamente nuestro abuelos solían estar unidos y reunidos cuando pasaban estos acontecimientos, sobre todo el Sol que es la vida del día a día , para mi sería bueno estar ese día en familia , estar haciendo ruego “ expreso Olga.

En cuanto los cuidados que hay que tener ese día, Olga no se atrevió a dar un concejo ya que ve que la gente no hace caso a nada. –“Hoy de mi parte hay una cosa que me sacude por dentro -¿Qué les puedo decir?- si hoy no respetamos la madre naturaleza , todos hacemos lo que queremos, cortamos las plantas, tiramos basura al rio , no nos importa ir a tirar la basura que es nuestra , no estamos respetando eso, que más les puedo decir a la gente, si con esto van estar igual , más los que tienen plata y van pagar todo el dineral para estar en este acontecimiento , lo único que yo puedo decirle a mi gente, que estén preparados, nosotros sabemos cómo estar para estos acontecimientos” manifestó .

Este episodio que ha cautivado a muchos investigadores , y porque la pandemia esta sin un norte seguro , ya que no se sabe si podrán venir a observar y estudiar , desde la cultura mapuche expresan que antes los mayores siempre les iban contando de generación a generación sobre estos acontecimientos, -“ Nuestros abuelos nos decían que debían acompañar a nuestros mayores , en cualquier acontecimiento, no tomar todo para la risa , no estar mal ni triste, solo estar con mucha fuerza para estar bien naturalmente . El Sol es la energía más grande que tenemos en el planeta, yo creo que no hay que estar viendo, mirar que está pasando, antes en el eclipse de Luna no nos dejaban mirar , nunca nos permitieron , nos decían que eso tenía una energía que santa , sagrada , por eso no podíamos verlo, no ser curiosos , porque uno podía tener un desequilibrio , y nosotros hemos tenido un desequilibrio con nuestra medicina natural que hoy se ha extinguido tantas plantas que no podemos encontrar para la medicina, minerales que usaban mucho . Para mí y como me decía la abuela, esto es como para acomodarse la madre naturaleza, tiene que suceder este tipo de cosas, tiene volver a acomodarse, es sacudón para la misma persona, los ríos. Mi bisabuela nos contaba porque le contaba su tatarabuelo que hubo un apagón como 60 días el Sol , no se encontraban nada, no se podía llegar ningún lado , todos se desorientan, los animales, las personas, las hojas de las plantas se marchitan, eso nos decía la abuela” expreso Olga Hueneihuen sobre el eclipse que se avecina en la región.