El responsable de Defensa Civil Municipal, Norberto Ocare expreso que ya detectaron dos casos de doble residencia “falsos”.

El funcionario expreso que Junín de los Andes ya está habilitado para recibir a las personas que tengan doble residencia en la ciudad, quienes deben inscribirse con anterioridad en el Ministerio de Ciudadanía de la Provincia del Neuquén, luego pasan un informe a Junín de los Andes desde Provincia y se chequea si es real el domicilio que expresaron en la declaración.

Para sorpresa de la gente Defensa Civil, ya hay dos casos con datos falsos, dos personas manifestaron que tenia residencia, al ir chequear los datos informados encontraron “un baldío”, y en el otro caso en la dirección “nadie lo conocía” a quien pedía el ingreso –“ Quien venga debe hacer los 14 días de aislamiento si o si, nosotros antes chequemos los datos y ya encontraron dos casos que no eran real, en el caso del baldío esa persona si pasaba uno no sabría donde se iban alojar , es muy complicado” expreso Ocare.

Según Ocare quienes viajen por segunda residencia deberán hacer tramites en Neuquén , -“ Tienen que traer si o si su permiso de circulación nacional , aparte de eso tiene que hacer un salvo conducto al Ministerio de Ciudadanía para segunda residencias , le escriben al correo electrónico de Ciudadanía comentando sobre su segunda residencia, porque acá nosotros recibimos a las segunda residencias de Junín, San Martin y Villa la Angostura si vienen por la 40 y no por la 237, pero primero debemos chequear si es real la segunda residencia porque hemos tenido casos que hemos ido visitar la segunda residencias y había un baldío , y en otra no dijeron que ahí no lo conocían , acá en Junín de los Andes . Cuando chequemos informamos a Ciudadanía que había un baldío y en el otro caso informamos que no “ingresan” porque la familia donde dieron domicilio no lo conocía, no se los deja entrar directamente, no se lo autoriza Ciudadanía y ya con eso no puede ingresar. Ciudadanía pide papeles que acrediten y aparte nosotros verificamos el lugar, eso hacemos en Junín, no sé si las otras localidades trabajaran igual que nosotros, pero nosotros vamos y corroboraron el lugar, nosotros vamos chequemos y esta todo normal, si la casa existe, los papeles existen, de hecho hay gente que hace un año que no pueden venir por la pandemia, pero al venir deben hacer los 14 días de aislamiento “manifestó el funcionario.

De acuerdo al relevamiento que hizo la Provincia , en Junín de los Andes hay 70 doble residencias, pero en San Martin de los Andes 460 y Villa la Angostura 500 , -“ El tema que no solo viene el dueño de la casa, sino viene el grupo familiar , entonces es eso es algo que tenes que controlar, es mucha la gente para controlar los aislamientos de los 14 días , nosotros ya empezamos hace una semana , pero hablamos con Ciudadanía para que haya cupos diarios para que no aparezcan 10 cupos en día porque no das abasto , porque tenes que hacer la declaración jurada de aislamiento , varios papeles y no darían abasto la gente que está trabajando” expreso Ocare .