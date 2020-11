El tema El concejal del MPN Carlos Quintulen, acuso al doctor Laureano Guerendiain en duro términos en la última sesión. tomo estado público en la última sesión del Concejo Deliberante el último miércoles 11 de Noviembre, cuando se trato el reclamo de vecinos del listado de terreno en el Predio perteneciente al Centro Tradicionalista Huiliches donado por la familia Fach.

Al dar una explicación a los vecinos, el concejal conto los pormenores de los tramites, aceptando que el Municipio hizo mal las cosas , con errores en la formulación del convenio entre el CTH y el Gobierno, colocando ordenanzas desactualizadas y planos viejos , y haciendo publico que la Justicia Federal le estaba pidiendo información al Concejo Deliberante por una denuncia de quien dice ser propietario de lo que iba ser la GNC , quien sigue reclamando un terreno prometido por la gestión del ex intendente Campos , cosa que la Justicia ordinaria de Junín de los Andes ya fallo que no le pertenecía y era propiedad del Municipio local.

Esa fracción de terreno deberían anexarse al resto del loteo que ya posee posesión el CTH , y contabilizaría casi 4, 300 hectáreas en total , fue en ese contexto que Quintulen acuso al asesor legal de trabajar para el privado y el Municipio , lo acuso de delincuente , -“ Nosotros necesitamos tener un abogado , porque la Justicia Federal nos pide documentación , a demás deben saber una cosa si el Concejo Deliberante no aprueba una reserva tentativa de un predio en el Parque Industrial , no tiene ningún tipo de valides y ese reclamo de ese señor que lo viene haciendo bastante tiempo porque nos demando al Municipio y todos los juninenses por más de 35 millones de pesos , que como dicen bien Luciano Casajus el asesor legal que tiene el Municipio Laureano Guerendiain un poco mas no nos dice entreguen el lote , delincuente, cara dura , así lo digo , creo yo que tenemos un enemigo ahí adentro y es el asesor que tiene el intendente , que no se pone los pantalones largos y que de algunas u otra manera trabaja para el privado y el Estado , y no es solamente con este señor , sino con otros privados, ojala el día de mañana lo podamos tener en esa banca a Laureano Guerendiain, asesor del Municipio para que dé explicaciones de un montón de cosas “ expreso Quintulen.

Las declaraciones del concejal MPN han provocado un fuerte ruido en el Gobierno Municipal y en el ámbito judicial, y se cree que el propio asesor legal actuaria legal contra el concejal por “injurias y calumnias” contra su persona