Así lo informo la Zona Sanitaria IV, pero si quienes tienen síntomas o son positivos deben hacer los 14 días de asilamiento social.

Según el parte emitido por Salud, “El aislamiento preventivo obligatorio de las personas que ingresaban a la Zona Sanitaria IV, desde otros destinos provinciales, o nacionales y que no tengan síntomas ni diagnostico de ser Covid 19 positivos, y que fueron aislados durante 14 días, fue una estrategia utilizada durante el periodo Marzo – Noviembre, demostrando su efectividad para disminuir la transmisibilidad del virus a nivel comunidad.

En vistas que el día 17 de Noviembre se publico la Resolución RESFEC -2020-E-NEU-MJG, referente a la habilitación de la temporada turística estival dando los requisitos para el ingreso de turistas a la Provincia del Neuquén y nuestras localidades , donde dentro de ellos no se encuentra considerada esta medida de aislamiento de 14 días.

Así mismo, desde ese día en el sitio Oficial del Ministerio de Salud Provincial. ha dejado de recomendar el aislamiento a quienes ingresan de una zona de transmisión comunitaria, por tal motivo dicha indicación quedo sin efecto desde el día de hoy.

Por tal motivo, y a pesar que la situación de la pandemia no ha cambiado, vemos que la inminente apertura de actividades económicas en la zona (turismo) conlleva aparejado cambios en algunas medidas de contención, entre ellas el aislamiento preventivo obligatorio .Es así que deja ser considerado obligatorio dicha medida, debido a que constituiría una contradicción si se sigue aplicando a los residentes solamente.

Al dejar de emplear dicha estrategia, insistimos a toda la población los cuidados de distancimiento social, el uso del tapaboca, lavados de manos – superficies en forma frecuente.

Insistimos que las personas mayor de 60 años y/o con patologías previas. deben aumentar sus cuidados preventivos.

Recordar a la comunidad la consulta y aislamiento ante síntomas relacionados al covid, como así también cumplir con el aislamiento de pacientes positivos y sus contactos estrechos” expreso el Dr. Néstor Sáenz Jefe Zona Sanitaria IV.

Por el lado del Hospital local, emitieron el siguiente comunicado,-“Importante aclaración para no generar confusión: Les compartimos el COMUNICADO DE ZONA SANITARIA IV en el que se informa que se deja de recomendar el Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para las personas que viajaron a zonas de circulación comunitaria. Sin embargo NO HAY CAMBIOS para aquellas personas que por indicación del equipo de salud deban realizar el AISLAMIENTO RESPIRATORIO OBLIGATORIO (ARO), por tener COVID positivo o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado”.