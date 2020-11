Un grupo de vecinos, nucleados en distintas comisiones, tomaron el predio del IPVU a la vera de la Ruta Nacional.

El terreno ya viene con disputa judicial desde hace algunos años por la ocupación de una fracción por parte de la familia Quezada, luego se sumaron tráiler de la organización MTD, y ahora vecinos de comisiones.

Al lugar fue la Policía, el comisario Castillo hizo de intermediario con los “ocupas”, encabezados por “batata” Gatica quien le explico,” Nosotros queremos que esto sirva para que a corta o mediano plazo se nos dé una solución, nada más que eso, queremos que se hagan cargo los funcionarios, que se hagan presentes y así mantenemos un dialogo, le entregamos el petitorio que tenemos y haber si lo podemos solucionar. Entiéndanos a nosotros, hay una palabra que se está usando mucho, empatía , que se pongan en nuestro lugar y entiendan que nosotros no podemos pagar 100 dólares el metro cuadrado hoy por hoy en Junín de los Andes , yo creo que usted como Comisario no está en condiciones de pagarlo y si lo paga llega muy justo a fin de mes. Y también es una realidad que nos van exigir que nos retiremos y uno ve que alrededor está ocupado, hay casillas, y bien uno entra por esta calle hay una toma “expreso a InfolosAndes.

El Comisario Castillo mientras tanto expreso-“ como siempre ocurre en estos casos cuando hay una toma de terrenos en forma ilegal , lo primero que se hace es entablar un dialogo con las personas que están usurpando, tomando estos terrenos , se trata de establecer que están pidiendo y conforme a los dichos de varios referentes de comisiones hay tenido varias reuniones que no han sido fructíferas y tenían una reunión en el día ayer a las 19 hs y no se realizo, por eso ellos tomaron la determinación de realizar esta toma pacífica, si se puede decir , pero lo que ellos necesitan es mantener un dialogo con representantes de la Municipalidad “ expreso Castillo.

Más tarde se desarrollo una reunión en el lugar con concejales, y se produjo un intercambio con Martin Quezada, quien se encuentra en el otro sector del predio, -“Ustedes juegan con la gente, son unos caraduras-¿Quién formo las comisiones?- ustedes juegan con gente, hacen comisiones, les prometen y después no le dan nada” le espeto a la concejal Maximiliana González.

Paso seguido el Comisario los notifico de la orden de desalojo , y les expreso que no podían ingresar materiales para hacer casillas, ni alcohol, solo comida podían , nuevamente Gatica expreso,-“ Nos vamos a quedar acá hasta que bajen los funcionarios provinciales y lamentamos que el resto de los concejales y el intendente no se haya hecho presente porque es una problemática que tenemos todos los vecinos y por el solo hecho de estar en el Municipio y ser el responsable de Junín de los Andes debería haber estado acá y no lo hizo, es una deuda pendiente que tiene el señor intendente con la gente de esta toma . Vinieron solo con concejales del MPN, y los otros que a nivel Nacional podrían tener otra llegada pero bueno ahí queda reflejado el interés que tiene los concejales de otros partidos con la gente. Sobre el pedido del Comisario de no ingresar materiales lo vamos respetar siempre y cuando bajen los funcionarios provinciales y tengamos respuesta concretas , sino vamos accionar de otra forma, con otras medidas más extremas y vamos comenzar hacer nuestras casillas , nosotros no venimos a robar o usurpar , y en caso de acceder a la tierra la queremos pagar “ expreso Gatica.