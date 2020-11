Los vecinos del barrio jardines del Chimehuin, salieron a la ruta protestar y explicar a los automovilistas y vecinos que no estaban de acuerdo con la toma de tierras lindantes a su barrio.

En la ruta los vecinos expresaron-“Este es el País de los vivos, y de los fuertes, la ley de la selva, pedimos que el Estado organice, el tema de vivienda existe, pero que sea ordenadamente y que se cumpla con todo lo que todos cumplimos cuando hacemos una vivienda” expreso una vecina.

Fue el momento donde llegaron los concejales del MPN que habían ido al barrio a pedido de un vecino y se genero un intercambio verbal bastante fuerte entre los vecinos y los ediles González y Ledesma, -“bájate y habla con nosotros, nosotros pagamos los impuestos para ustedes cobren el sueldo” le exclamo el vecino Eduardo Jacobson a Ledesma.

Fue allí que bajo del vehículo el concejal y explico –“vivimos porque nos llamo un vecino del barrio que quería hablar con nosotros, fuimos su casa y no está. Ahora vamos ir a la reunión con comisario y los vecinos. Nosotros no avalamos la toma “explico en medio de tonos elevados de voz.

La concejal Maximiliana González (MPN) le refuto los dichos a los vecinos y le pregunto porque no protestaron también por la ocupación de Quezada-“ eso que ven ahí también es una usurpación y esta a la vista de todos y desde hace mucho tiempo ,¿Por qué no hicieron una manifestación antes para que saquen eso que tiene usurpado Quezada hace muchos años?-claro ahora salen porque hay vecinos con carpas” expreso la edil, fue allí que el vecino le pregunto -¿Entonces ustedes están apoyando la toma?,-“No, no, lo que nosotros hicimos es hacer los procedimientos como corresponde y pueden ir Concejo Deliberante y pedir la documentación” finalizo González para retirarse del lugar.