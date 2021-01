En una carta se quejaron porque son los únicos perjudicados .

“Nos cerraron porque concluyeron que Aerogym es un espacio de transmisión del virus, que somos los responsables del aumento de contagios, porque únicamente restringieron nuestro sector. Nos dejan al borde del cierre. A partir de hoy juegan solos ¿A quién van a responsabilizar ahora?

Sin alto porcentaje de certezas, sin fundamentos científicos sólidos y objetivos. Basados en estudios epidemiológicos sesgados de que somos vectores de transmisión, en pre conceptos, en creencias. Sin medir el daño que generan en la familia Aerogym, atentando contra la mínima franja de la población que cuida su salud manteniéndose activa.

Los epidemiólogos del presidente, de Junín y el COE local, creen que la gente va al gimnasio a joder y a contagiar. Difícilmente la persona que va al gimnasio por salud, atente contra las normas de prevención, de bioseguridad y en contra de su salud.

¿Sí el virus se propaga en Aerogym, no seríamos nosotros los profesionales de la actividad física los primeros contagiados? Pasamos gran parte de nuestro tiempo en Aerogym.

Únicamente cerraron nuestro sector, entonces concluimos que, si cerramos, van a lograr controlar el virus. Ya que somos según los epidemiólogos y especialistas, el principal vector de transmisión.

Nosotros sostenemos que, prohibiendo las actividades físicas, el deporte y el ejercicio, que son cosas distintas, aunque para algunos es lo mismo, LO ÚNICO QUE GENERAN ES VULNERAR MAS AÚN, A LA MINIMA POBLACIÓN SALUDABLE QUE TENEMOS.

Pedimos perdón a la familia Aerogym, porque no supimos comunicar, porque más de siete años de trabajo no fueron suficientes para hacerle entender a los que toman decisiones, de que la vida activa y saludable es la mejor estrategia costo efectiva para la prevención de enfermedades no transmisibles, y que, a su vez, son las que más vulneran a una persona enferma de COVID-19.

Solicitamos integrar el Coe, sin tener ninguna respuesta. Solicitamos reunión y tampoco tuvimos respuesta.

Nos cortaron las piernas, como a nuestros socios, repetimos, sin haber tenido un solo contagio. Nos castigaron, no sabemos con qué criterio, tampoco nos informaron. Premiando la comida chatarra, el alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones. Porque eso sí, no se prohíbe. Ni se toman medidas drásticas con estilos de vida no saludables.

Desde epidemiología del hospital, ni desde su dirección, jamás se tomaron diez minutos para verificar nuestro protocolo y nos sentenciaron.

En esta pandemia, como en tantas enfermedades, la educación de la población es esencial.

La educación es una acción que perdura toda la vida y también se contagia.

El miedo paraliza, el encierro degrada, las prohibiciones revelan. Eduquemos a nuestra población en esto y en tantas cosas más. Humanizar la pandemia es el desafío.

Expresamos nuestra solidaridad a todas las familias que están atravesando por un momento difícil.

LA MEJOR VACUNA ES MOVERTE. LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE ES LA MEJOR MANERA DE PREVENIR.

GRACIAS A QUIENES NOS ACOMPAÑARON”

PROF. MACARENA INALEF

LIC. ANGEL RAMOS

AEROGYM MÁS QUE UN GIMNASIO

El cierre es hasta nuevo aviso