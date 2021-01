La ciudad de Pucón-Chile, el lugar turístico del Sur chileno por excelencia, se encuentra repleto de turistas, pero el aumento de casos positivos de Coronavirus ha llevado a las autoridades de esa ciudad turística a cerrar todo el fin de semana la ciudad.

Según los últimos reportes , Pucón tiene 82 casos positivos y 2 personas fallecidas , y en tal sentido a pesar de estar lleno de turistas , Carabineros, Policías especiales, saldrán ha controlar las calles -“ el fin de semana no puede salir nadie ni de día , ni de noche, es cuarentena total, la gente tiene que estar encerrada en su casa durante todo el fin de semana , no se puede ir Lago, al Rio, a ningún lado, hay que estar encerrados en la casa, en el hotel, en la cabaña. La gente está asumiendo que estamos en una situación compleja, y tienen que asumir los controles y lo que pasa”- expreso Rodrigo Vergara corresponsal de la Voz de Pucón.

Pucón tendrá un severo control.-“Va haber un tremendo control, esta la Marina, Carabineros, Policías Especiales, mucha gente controlando” expreso Vergara.

No dejo de sorprenderse por las cifras de Junín de los Andes, que hasta anoche arrojaba 20 muertos y 366 casos activos, -“con esas cifras nosotros estaríamos locos, estaríamos tirándonos de 5 piso, estaríamos todos encerrados, los carabineros en las calles, sería una crisis terminal “manifestó sorprendido al escuchar los datos locales.

Por último expreso que el Alcalde de Pucón, Don Carlos Barra Matamala se había contagiado de Coronavirus y estaría pronto a ser dado de alta, no así su señora quien se encontraría en un estado más complicado de salud.