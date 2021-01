Su condición de salud se agravó tras complicaciones por covid-19.

A través de diversas publicaciones en redes sociales fue confirmado durante esta madrugada por fuentes cercanas al municipio de Pucón, el fallecimiento de Eliana Figueroa, esposa del alcalde de la comuna, Carlos Barra Matamala.

La causa de su lamentable deceso se debe a complicaciones de salud derivadas de su contagio de COVID -19, ya que se encontraba desde comienzos de año conectada a ventilador mecánico en la Clínica Alemana de Temuco.

El pasado 21 de enero el mismo alcalde de Pucón agradeció en sus redes sociales la preocupación de los vecinos de la comuna por su salud y la de su esposa, dando cuenta del contagio con la enfermedad que los afectaba a ambos. En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “mi salud actual es buena, he respondido favorablemente al tratamiento médico que durante estos días me han realizado. Han sido días difíciles, de mucha preocupación, no por mí, sino principalmente por la salud de mi esposa, quien se encuentra estable dentro de su gravedad”.

En la misma publicación, Carlos Barra pedía a los vecinos de la comuna que se cuidaran de la pandemia. “Quiero pedir como siempre y recalcar de forma especial el cuidado personal en esta pandemia. Es importante que siempre utilicen mascarilla y tomen cada una de las medidas preventivas necesarias, pues a pesar de cada cuidado que tomemos no estamos exentos de contraer este virus, como lo fue en mi caso”.

El deceso de Eliana Figueroa se produjo cerca de la medianoche de este lunes y ya en los primeros minutos de este martes la noticia comenzó a masificarse a través de redes sociales y máas antecedentes al respecto serán conocidos en la jornada de hoy.

Los casos de covid-19 han ido en aumento en las últimas jornadas en la comuna lacustre, lo que motivó al Ministerio de Salud a decretar la cuarentena total para Pucón, la que comenzará a regir a las 05 horas de este jueves 28 de enero.