Encontrarnos en este predio el último fin de semana de enero,

todos los años representa para nosotros el momento de reunión e

intercambio de ideas, proyectos, rendición y resumen de lo hecho,

entre socios, productores, amigos, empresas y representantes de

nuestro gobierno; momento en el que gracias a Dios podemos

dialogar sobre lo ya trabajado y realizamos el diagrama del

próximo ciclo por emprender.

Dadas las circunstancias por todos conocidas la 79°

Exposición Rural y 11° Exposición de caballos de la Patagonia,

tradicional Feria Agroindustrial de la Provincia, ha quedado

postergada para el próximo enero de 2022, esperando que las

condiciones sanitarias sean seguras y adecuadas para poder realizar

el evento con el programa de actividades completo abierto a todos

los visitantes. Agradecemos igualmente a las empresas que año a

año acompañan la exposición.

Habiendo aprobado Zona Sanitaria IV de la Provincia el

protocolo correspondiente a esta jornada, y convencidos de nuestro

rol de representación del campo neuquino, entendimos la

necesidad de adaptar esta ocasión de trabajo con nuestras

autoridades provinciales teniendo presente la realidad distinta, pero

también la urgencia de continuar la activación productiva, en todos

los órdenes de la economía local y nacional.

Transitamos como sabemos un año complejo desde donde se

lo mire. La necesidad de proteger sanitariamente a la población fue

el eje principal de la cuarentena, en nuestro país la más extensa,

pero que, sin embargo, no logró frenar la llegada y difusión de la

epidemia. Hemos sobrellevado con desconcierto humano y

ciudadano las restricciones de circulación impartidas, que tanta

dificultad trajeron a la población rural y urbana, porque fueron

contradictorias con las masivas aglomeraciones promovidas por el

propio poder ejecutivo nacional. La sociedad a esto responde

reclamando coherencia. Vemos la necesidad de iniciar y reclamar

la responsabilidad individual pero manteniendo las libertades sin

restricción alguna. Hoy por hoy, el cuidado está en los hábitos de

cada individuo.

Reconocemos y agradecemos con recogido homenaje el

heroísmo y la labor de todo el personal del ámbito de la salud,

publico y privado, que ha estado y sigue estando abocado y

comprometido, ininterrumpidamente, a la atención y cuidado de las

personas afectadas por covid-19 y otras enfermedades.

La actividad agropecuaria fue declarada esencial y pudo

continuar su trabajo, adaptándose como siempre, dando

continuidad a las tareas normales y ciclos biológicos de cada

producción, garantizando el abastecimiento de alimentos al país y

al mundo, dando continuidad laboral a todos los trabajadores del

campo garantizándoles así la seguridad jurídica del trabajo sin

conflictos en las relaciones laborales del sector.

Fueron para el campo semanas alternadas por turnos, turnos

para ingresar a los comedores, saludos desde lejos, mates

individuales, todo fue cambiando para disminuir el riesgo, pero

siempre, siempre en el trabajo. Sin embargo, consideramos que la

palabra “esencial” como concepto debe aplicarse a todas las

personas con la voluntad y necesidad imperiosa de trabajar en todos

los ámbitos, en todas las escalas, privadas, como públicas. ¿Quién

no es esencial en la tarea que realiza? ¿Quién no se considera como

tal en su actividad? Nada mas dignificante que el trabajo que debe

reactivarse.

Nos acompañan aquí representantes del CEI San Ignacio,

escuela rural que, como todas en el país, afrontó el año enseñando

en forma remota. Las dificultades en las comunicaciones, la falta

de equipamiento tecnológico para cada alumno, hacen muy

dificultosa la labor educativa y la continuidad en la enseñanza del

conocimiento y contención de los chicos. Sostenemos firmemente

articular todos los mecanismos para lograr el regreso presencial a

las aulas, de forma cuidada, bajo los protocolos correspondientes,

que garanticen el inicio del año lectivo.

Durante el último año la inseguridad en las áreas rurales se

incrementó considerablemente en todo el país, de diferentes

formas. En nuestra provincia reflejándose en abigeato, furtivismo,

ingreso indebido a predios, corte de alambrados, robo de puestos

y viviendas. En debida forma hemos recurrido ante las

autoridades del área de seguridad para buscar solución y

prevención a estos delitos en reiteradas reuniones que resultaron

exitosas en destrabar y agilizar administrativamente los

mecanismos para el control realmente efectivo de los hechos.

Hemos considerado fundamental que las tareas preventivas se

realicen de forma conjunta coordinando todas la áreas y fuerzas

de seguridad disponibles, esto es que el trabajo sea articulado para

lograr establecer la seguridad predial que se necesita.

A su vez, los acontecimientos ocurridos en las vecinas

provincias de Río Negro y Chubut, referidos a las usurpaciones de

predios privados , áreas de parques nacionales, y tierras del INTA

reflejan situaciones con motivaciones similares que ocurren en

nuestra provincia, aunque no hayan sido tan difundidas por los

medios de comunicación. Propietarios de los departamentos Catan

Lil y Aluminé, así como otros lugares de la provincia, deben lidiar

a diario con usurpadores de sus predios. Los pobladores afectados

nos reclaman con razón hasta cuando deben tolerar estos hechos.

Consideramos que el estado provincial es, en lo inmediato, el

garante del derecho de propiedad y la paz social en el territorio a

través de la Administración de Rentas, el Catastro y el Registro de

la Propiedad y debe actuar legalmente en consecuencia. Vemos con gran preocupación el avance de políticas e ideologías que preconizan el permanente asedio y trastorno a la producción rural propiciadas desde el gobierno central, surtiendo el efecto subliminal de naturalizar la erosión, el desgaste y desmedro del derecho de propiedad.

Repudiamos, en consecuencia, el accionar de representantes

del INAI ante las ocupaciones y tomas; es inadmisible observar

camionetas oficiales con funcionarios públicos al volante,

circulando en horas de la noche, abasteciendo a los delincuentes

que a rostro cubierto, ponen en vilo la paz social de la vecina

comarca de la provincia de Rio Negro. Las usurpaciones, la

violencia, la privación de la libertad a propietarios de

establecimientos privados, todas situaciones que ocurren, que se

están naturalizando y vemos con total indignación, necesitan una

rápida y eficaz resolución desde la justicia. Pero no se nos escapa

que esta intervención federal de hecho, inaceptable e

inconstitucional, es el resultado de ese hegemonismo político y esta

destruyendo nuestro histórico y constitucional sistema federal.

Nuevamente desde esta institución solicitamos a las

autoridades la correcta aplicación y reglamentación de la ley 26160

de relevamientos territoriales, de pueblos originarios que

demuestren su ocupación actual, pacífica, tradicional y pública, al

año 2006, fecha de promulgación de la misma. Es el verdadero

espíritu de la ley el que debemos defender, dentro de las garantías

constitucionales del estado provincial y nacional. Postulamos una

ejecución rápida, lógica, enmarcada en los puntos que establece esa

ley; donde esté acreditada y garantizada previamente la veracidad

y certeza de lo relevado, tal como los organismos que custodian el

derecho de propiedad le exigen a todos los ciudadanos de nuestra

Republica en circunstancias homólogas. Las anomalías señaladas

en los incorrectos y dudosos relevamientos ya realizados, parciales,

inconsultos, sorpresivos, sigilosos y secretos, se deben a la

engañosa reglamentación que se ha pergeñado hacer de la Ley a

través de la Resolución 587/ 07, resolución administrativa ésta,

que hemos reclamado debe ser derogada y reemplazada por otra

compatible con los preceptos de nuestra Constitución Nacional,

antes de continuar con los relevamientos.

En este sentido, afirmamos que respetar y resguardar las

garantías constitucionales, es la base del funcionamiento orgánico

de la república, necesarias para que todo ciudadano, libre en sus

facultades y visiones, pueda desarrollarse.

Durante el 2020 la CD de la SRN participó junto a diferentes

actores de la cadena productiva bovina en el armado del Plan

Ganadero Bovino provincial. Numerosas reuniones propiciaron el

espacio para el diagnóstico e intercambio, arrojando rápidamente

conclusiones necesarias para gestar los lineamientos en busca del

fortalecimiento de toda la cadena productiva.

Partiendo del primer eslabón del proceso, la cría, hacemos

especial hincapié en el cuidado y uso regenerativo de los pastizales

naturales, primer insumo de la cadena de valor. Sin pastizal

saludable, no hay animal, no hay genética, ni aporte forrajero

externo, o el factor que consideremos , que pueda dar inicio a un

ciclo sustentable. Insistimos, y a los valores estadísticos nos

remitimos, en mejorar los índices de extracción, particularmente el

destete, que actualmente está por debajo de la media nacional. No

necesitamos más cabezas bovinas, necesitamos lograr que cada

vaquillona retenida que se convierte en vaca, destete su ternero

anualmente, en todas las escalas productivas a considerar. Refugar

los animales improductivos, dará el lugar necesario para las

verdaderas fábricas de terneros.

Continuando, y considerando el trabajo conjunto realizado en

la Mesa de Engordes de la Provincia, habiendo destrabado los

burocráticos tramites que el productor debe realizar para lograr la

habilitación de un fedloot, vemos con entusiasmo los corrales

habilitados y en funcionamiento, herramienta que permite la

retención de terneros en la provincia, agregando valor y generando

nuevas fuentes de trabajo capacitado. Conjuntamente, contar con

los valles irrigados como abastecedores de forraje y maíz, dan el

contexto necesario para completar el ciclo del animal con destino a

faena.

Y si a éste eslabón nos referimos, debemos partir de la

necesidad de que la venta y faena sean formales, de trazabilidad

asegurada, cuidadas, inocuas y con iguales requerimientos, ocurra

la faena en un planta privada, o una pública. Las mataderos

municipales, no solamente deben garantizar la inocuidad, sino que

también deben registrar, como la normativa vigente exige, el origen

y destino del animal. Con esto nos referimos a su DTe y guía, o

DTU, (versión digital más simplificada gracias al trabajo de la

Subsecretaría de producción) que garantiza la tan necesaria

formalidad en las ventas de la provincia.

Con el cumplimiento de las normativas, garantizamos la

igualdad comercial en los procesos, sin perjuicio de nadie, y a su

vez, teniendo por seguro el saber de dos premisas fundamentales,

“de donde proviene el animal a faenar, y a donde va la media res

enfriada”. Los grises en este cuello de botella son inadmisibles.

Cabe mencionar, cómo lo hemos hecho anteriormente, que

las posibilidades comerciales actuales se sustentan y potencian en

haber cuidado y mantenido el estatus sanitario libre de aftosa sin

vacunación que la barrera sanitaria garantiza. El trabajo de todas

las provincias de la Patagonia, sumado a sus gobiernos

provinciales, hacen que el desarrollo de la ganadería, tenga como

fin diferenciarnos y agregar valor, vislumbrando el mercado de la

exportación. Sin embargo, es hora ya, de hacer realidad el

verdadero objetivo del estatus sanitario logrado. Debemos

exportar, algo que traerá mayor producción e inversión. Hoy, los

valores de la hacienda en pie, de un lado y del otro de la barrera

son similares. Los productores agropecuarios, productores

primarios, no somos formadores de precios del producto en

góndola. Los excesivos valores registrados mucho distan del precio

del animal en pie, y en cortes como el asado, responden a oferta y

demanda.

En este contexto económico nacional, con inflación

galopante, cepo al dólar, impuestos cada vez mayores, se debe ser

claros en el análisis, y contabilizar cuanto del precio final de un

producto, es carga tributaria del estado. Cada eslabón de

producción del producto que analicemos, sufre la sumatoria de

impuestos, que repercuten en el proceso y por último en el

consumidor final.

Somos Patagonia, una denominación de origen subrayada,

reconocida en cualquier rincón del mundo. Debemos potenciar las

oportunidades, generando mayor producción de carne, en animales

de mayor peso de faena, que luego de su desposte dejan en el

mercado interno los cortes preferidos por los argentinos. La

comercialización de reproductores a su vez, es una posibilidad que

no debemos desaprovechar, teniendo países vecinos con necesidad

de mejoramiento genético.

En un año en el cual se registraron grandes y persistentes

nevadas quedaron , a la luz expuestas las complicaciones en los

accesos a los predios. La ganadería ovina y caprina del centro de la

provincia, en toda su extensión, se vio notablemente afectada,

registrándose cuantiosas pérdidas y mermas de stock. Los caminos

provinciales deben, ante estas situaciones, rápidamente ser

despejados, tanto los primarios, como así también los secundarios

y terciarios. Con asombro solemos ver maquinaria parada, en

momentos que urge su utilización. Los caminos rurales en general

carecen del mantenimiento necesario, sea la época del año que se

los considere. El turismo, y todo aquel que deba transitarlos, sufre

el desgaste de sus rodados generando complicaciones y accidentes.

La emergencia agropecuaria declarada por la nevada, la

necesidad de asistencia con fardos y forraje, una vez consumado la

situación, nos hace ver la realidad del problema, mucho antes de

que caiga una nevada. Como lo dijimos en párrafos anteriores,

ajustar la carga animal, cuidar el pastizal natural y afrontar el

invierno con animales en mejor estado corporal, deberían ser las

recomendaciones y lineamientos técnicos a seguir, evitando el

gasto desproporcionado de socorrer tal situación.

Las nevadas no lograron revertir el déficit hídrico reinante en gran

parte de la provincia, habiéndose registrado menores

precipitaciones que las medias históricas, llevando a productores

nuevamente a ajustar sus stocks por debajo de los valores que

posibilitan un ciclo económico virtuoso. Esto implica la necesidad

de prorrogar, nuevamente, la emergencia agropecuaria por sequia

en los departamentos del centro y norte de la provincia, que verán

disminuidos sus índices productivos y ciclos comerciales, medida

que desde aquí solicitamos.

En este sentido, y repasando las gestiones ya realizadas,

proponemos la necesidad de continuar con el proyecto sobre la

creación de la Comisión Especial que anualmente elabore las

variaciones a tener en cuenta para la valuación de la tierra rural de

uso extensivo a los efectos del cobro del impuesto inmobiliario

rural. Basados en el decreto n° 0586/07 ( publicado en el Boletin

Oficial 3035 del 14 de mayo del 2007 , establecida la

implementación y puesta en funcionamiento de dicha Comisión )

nuestra entidad se manifiesta plenamente de acuerdo en la

integración dictada por dicho Decreto ,esto es por la Direc. Prov.

De Catastro, Direc. Prov. de Rentas, el Ministerio de producción, el

INTA como organismo Técnico asesor, y la SRN como

representantes del sector. Todo ello a fin de que en el marco del

organismo por crearse se tengan actualizados y en cuenta los

aspectos climáticos, ambientales, productivos y de emergencias,

para fijar anualmente el impuesto teniendo como premisa la

productividad ganadera de la parcela. Ello dará previsibilidad al

contribuyente, como así también seguridad de cobro al recaudador.

Por ultimo queremos recordar también, a fin de dar impulso y

favorecer las inversiones productivas en los establecimientos, que

de la Resolución No. 17/82 de la Dirección de Catastro que dio

origen a este proyecto se deriva un inteligente tratamiento

impositivo de las mejoras por considerar que éstas son función

aritmética del aumento del gravamen al aumentar, las mejoras,

simultáneamente la productividad de la parcela.

El agua es cada vez más escasa y una característica que

identifica al productor neuquino, es el buen uso de este preciado

recurso. Muchos sectores del territorio serían totalmente

improductivos, si no fuese por el ingenio y esfuerzo humano y

económico, de distribuir agua y regar parcelas. Eficientizar el

aprovisionamiento a los animales, proteger vertientes, es un uso

común para nosotros. Debemos como provincia fomentar su buen

uso y cuidado, sin caer en irrisorios cánones, al momento de

declarar las obras.

Transitando un verano con elevadas temperaturas y

acumulación de forraje diferido, hacemos un especial

agradecimiento al personal del Sistema provincial de manejo del

Fuego, la Brigada de Incendio Comunicaciones y Emergencias

(ICE), Parques nacionales y Bomberos Voluntarios, por la labor

siempre eficiente y de alto riesgo realizada. En este sentido,

expresamos firmemente la necesidad de erradicar la quema de

pastizales como metodo cultural que erróneamente pretende

mejorar pasturas. A su vez, recomendamos a los productores el

armado y dotación de equipamiento básico en sus establecimientos,

que posibiliten un ataque rápido de los focos de incendio, cuando

son pequeños e incipientes aún. Mucho tiempo se gana y daño se

evita, pudiendo atacar rápidamente.

Vemos con entusiasmo el proyecto de electrificación

rural de la zona sur, en ejecución actualmente, será un gran avance

para los productores y pobladores del área rural. Hacemos hincapié,

a la hora de diagramar dichas obras, en realizar la consulta al sector

agropecuario, los productores y establecimientos, a fin de poder

contemplar los planes de inversión y desarrollo productivo de las

empresas.

Oportuna es la ocasión también, para destacar y agradecer el

trabajo del Centro Pyme Adeneu y el Banco Provincia del

Neuquén, pilares fundamentales en el armado de líneas crediticias

de fortalecimiento del sector.

Para finalizar, agradecemos la predisposición de las

autoridades provinciales para la ejecución de esta jornada de

trabajo del día de hoy. Invitamos, y a disposición estamos, al

armado de una agenda de trabajo para el año en curso, donde se

allanen y resuelvan los temas expuestos.

A su vez, agradecemos también a nuestros socios la confianza

y respaldo depositados en esta Comisión Directiva, que busca la

correcta articulación entre las necesidades de los productores y la

gestión de políticas acordes con el gobierno provincial.