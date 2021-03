Añelo. 2021

Toc, toc.

-¿Quién es?

-Hola, ¿qué tal? Soy el problema de suministro de agua.

-¿Otra vez?

-Si, doña. Ya llega el verano y pasaba a avisarle, como siempre, que la voy a acompañar., como desde hace 13 años-

Aquel noviembre de 2008, los vecinos del sector El Mirador de Añelo cansados de reclamar por las vías burocráticas algo que les correspondía por derecho, y que según los floridos discursos posmodernos de este gobierno edulcorado sería una muestra de “justicia territorial”, decidieron cortar la ruta para que su problema de falta de agua se hiciera visible.

En aquella época, el oficialismo, el mismo de siempre y el mismo que hoy, decía que no había que romper la paz social, llamando al consenso para “asegurar la convivencia pacífica” pero advertía a los dirigentes de partidos políticos o dirigentes gremiales que “no pueden pretender gobernar” en lugar suyo, “ni imponer una decisión” con este mecanismo de protesta (corte de ruta).

Al mismo tiempo que se presentaba a Vaca Muerta como la joya energética, se buscaba culpar a otros de exponer la situación, aunque por supuesto no se buscaba solución al problema. La solución del problema debería ser consecuencia de la previsión, por ende, de la planificación. Pero nada de eso está en el radar de este gobernador ni del anterior. Ese empeño que le ponen a adornar la realidad rendiría más frutos si lo aplicaran a escuchar a la gente. La gente pide agua. AGUA. A G U A.

Desde el reclamo en 2008, la Provincia ha recibido fondos como nunca antes, y sin embargo nunca tuvo tanta deuda, nunca los servicios que le corresponden estuvieron en peor situación (Salud, Educación, Seguridad y Justicia).

Pero en 2012, la Provincia por fin pudo darle un bombeo de 120 m3/hora a Añelo. Algo así como lo que se consume en una hora en un solo barrio de la capital neuquina. Por supuesto, sin tener en cuenta comercios e industrias. Sí, en la capital de Vaca Muerta. Eso anunciaba exultante el gobernador Sapag junto a un Gutiérrez que sonreía en una foto cortando una cinta pero sin saber que al ratito esa “magnífica” obra quedaría chica. Planificación. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces.

Hace menos de dos meses, el problema del agua volvió a tocar la puerta de los vecinos de Añelo. Esta vez fue en un plan de viviendas de 60 unidades entregadas en la meseta. Nuevamente, los vecinos cortaron una ruta para exponer su situación. Nuevamente el gobernador responsabilizó a la oposición, puntualmente a Juntos por el Cambio. No pudo hacerse cargo de que entregó casas sin el servicio de agua potable.

La planificación es una cuenta pendiente para este gobierno. La previsión, por lo pronto, parece que corre por cuenta de los neuquinos. Sabemos que habrá cortes de agua, que no empezarán las clases, que todo será culpa de otros.

Neuquén.2022

Toc, toc.

-¿Quién es?-

-Nosotros. Los mismos problemas de siempre-